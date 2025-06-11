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В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков

В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 11.06.2025

В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков

Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:17:00+03:00

2025-06-11T12:17:00+03:00

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ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция."Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки. <...> Семнадцать полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация", — рассказали в ведомстве.Другие детали:Беспорядки в Северной Ирландии

https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233771.html

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