В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков
© Getty Images / Niall Carson - PA ImagesПолицейские во время беспорядков в Баллимене
© Getty Images / Niall Carson - PA Images
Полицейские во время беспорядков в Баллимене
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ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция.
"Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки. <...> Семнадцать полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация", — рассказали в ведомстве.
© Getty Images / Niall Carson - PA ImagesПолицейские во время беспордков в Баллимене
© Getty Images / Niall Carson - PA Images
Полицейские во время беспордков в Баллимене
Другие детали:
- Силовикам удалось навести порядок к часу ночи.
- Акции также прошли вечером во вторник в Белфасте, Лисберне, Колрейне и Ньютаунэбби.
- Демонстранты поджигали мусорные баки и бросали в полицейских булыжниками.
- Пять человек арестовали по подозрению в хулиганстве, они остаются под стражей.
Беспорядки в Северной Ирландии
- В понедельник два 14-летних подростка из семей мигрантов, предположительно, румынского происхождения предстали перед судом в городе Баллимина.
- Их обвинили в попытке изнасилования девочки-подростка.
- Ирландцы собрались недалеко от места предполагаемого нападения, чтобы поддержать семью жертвы, затем начались беспорядки.
- Собравшиеся вступили в стычки с полицией, забросали силовиков камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома.
- Беспорядки в первый день продолжались до поздней ночи.