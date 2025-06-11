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В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 11.06.2025
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12:17 11.06.2025 (обновлено: 14:59 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/irlandiya-2022208338.html
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 11.06.2025
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков
Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:17:00+03:00
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ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция."Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки. &lt;...&gt; Семнадцать полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация", — рассказали в ведомстве.Другие детали:Беспорядки в Северной Ирландии
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северная ирландия, белфаст, в мире
Северная Ирландия, Белфаст, В мире
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали во время беспорядков

В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков

© Getty Images / Niall Carson - PA ImagesПолицейские во время беспорядков в Баллимене
Полицейские во время беспорядков в Баллимене - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Niall Carson - PA Images
Полицейские во время беспорядков в Баллимене
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ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Почти двадцать полицейских пострадали во время антимигрантских беспорядков в городе Баллимина в Северной Ирландии, сообщила местная полиция.
"Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки. <...> Семнадцать полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация", — рассказали в ведомстве.
© Getty Images / Niall Carson - PA ImagesПолицейские во время беспордков в Баллимене
Полицейские во время беспордков в Баллимене - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Niall Carson - PA Images
Полицейские во время беспордков в Баллимене
Другие детали:
  • Силовикам удалось навести порядок к часу ночи.
  • Акции также прошли вечером во вторник в Белфасте, Лисберне, Колрейне и Ньютаунэбби.
  • Демонстранты поджигали мусорные баки и бросали в полицейских булыжниками.
  • Пять человек арестовали по подозрению в хулиганстве, они остаются под стражей.

Беспорядки в Северной Ирландии

  • В понедельник два 14-летних подростка из семей мигрантов, предположительно, румынского происхождения предстали перед судом в городе Баллимина.
  • Их обвинили в попытке изнасилования девочки-подростка.
  • Ирландцы собрались недалеко от места предполагаемого нападения, чтобы поддержать семью жертвы, затем начались беспорядки.
  • Собравшиеся вступили в стычки с полицией, забросали силовиков камнями и краской, соорудили баррикады и начали громить и поджигать дома.
  • Беспорядки в первый день продолжались до поздней ночи.
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