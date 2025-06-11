https://ria.ru/20250611/iran-2022349068.html

В крупных городах Ирана запретили выгуливать собак

В крупных городах Ирана запретили выгуливать собак - РИА Новости, 11.06.2025

В крупных городах Ирана запретили выгуливать собак

Иранские власти запретили выгуливать собак в ряде крупных городов исламской республики, за выгул домашних животных в общественных местах граждане Ирана будут... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:47:00+03:00

2025-06-11T18:47:00+03:00

2025-06-11T18:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Иранские власти запретили выгуливать собак в ряде крупных городов исламской республики, за выгул домашних животных в общественных местах граждане Ирана будут оштрафованы, такие меры направлены на поддержание здоровья населения, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на судебные органы страны. "Введен запрет на выгул собак в общественных местах – на улицах, на территории историко-культурных объектов, парков, рынков и торговых точек, также запрещается перевозить домашних животных в общественном транспорте", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая мера принята в целях предотвращения распространения заболеваний людей и животных, а также поддержания здоровья населения. Запрет на выгул собак распространяется как минимум на такие крупные города исламской республики, как Мешхед, Керманшах, Бендер-Аббас, Шираз, Йезд, а также на провинции Фарс (на юге страны), Мазендеран, Ардебиль и Эйлам (все три расположены в северной части Ирана). По данным, которые приводит агентство Tasnim, в Тегеране запрет коснулся открытого провоза собак на автомобиле. При этом появлялись сообщения о том, что в пригороде Тегерана - Рее - запрещен и выгул. Портал Tabnak не указывает Тегеран как город, где полностью запрещено гулять с домашними животными. Как отмечал ранее официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, в исламской республике нет общегосударственного закона, запрещающего выгуливать собак или вообще заводить собаку. Судебные органы Ирана пользуются распоряжениями и предписаниями местных властей. Также в исламе (государственной религией Ирана является ислам шиитского толка) собаки традиционно считаются "нечистыми" животными. Более того, ряд исламских священнослужителей подчеркивают, что наличие домашних питомцев является символом "западного образа жизни". Такого мнения, например, придерживается заместитель главы комиссии по правовым вопросам парламента Ирана ходжат-оль-эслам Мохаммад-Таки Накд-Али. По его словам, "выгул собак считается пропагандой западного, неисламского, образа жизни".

https://ria.ru/20250518/vygul-2017635582.html

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в мире, иран, тегеран (город), мешхед