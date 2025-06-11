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Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
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13:39 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД
Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе, Москва в контакте с Ираном по данному вопросу,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:39:00+03:00
2025-06-11T13:39:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
мария захарова
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе, Москва в контакте с Ираном по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы продолжаем находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по данной теме, у американцев также есть четкое представление о наших, российских подходах. И в Тегеране, и в Вашингтоне известно о готовности России оказать необходимое содействие в проработке тех или иных аспектов искомого переговорного решения, которое позволило бы устранить подозрения, предубеждения в отношении иранской мирной атомной программы при неукоснительном соблюдении норм международного права", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250611/iran-2022193978.html
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в мире, россия, иран, сша, мария захарова, обострение отношений сша и ирана
В мире, Россия, Иран, США, Мария Захарова, Обострение отношений США и Ирана
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД

МИД РФ: Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорах по ИЯП

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе, Москва в контакте с Ираном по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по данной теме, у американцев также есть четкое представление о наших, российских подходах. И в Тегеране, и в Вашингтоне известно о готовности России оказать необходимое содействие в проработке тех или иных аспектов искомого переговорного решения, которое позволило бы устранить подозрения, предубеждения в отношении иранской мирной атомной программы при неукоснительном соблюдении норм международного права", - сказала Захарова на брифинге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией
11:22
 
В миреРоссияИранСШАМария ЗахароваОбострение отношений США и Ирана
 
 
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