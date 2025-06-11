https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html

Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД

Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025

Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД

Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе, Москва в контакте с Ираном по данному вопросу,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:39:00+03:00

2025-06-11T13:39:00+03:00

2025-06-11T13:39:00+03:00

в мире

россия

иран

сша

мария захарова

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран и США знают о готовности России содействовать в переговорном процессе по иранской мирной атомной программе, Москва в контакте с Ираном по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы продолжаем находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по данной теме, у американцев также есть четкое представление о наших, российских подходах. И в Тегеране, и в Вашингтоне известно о готовности России оказать необходимое содействие в проработке тех или иных аспектов искомого переговорного решения, которое позволило бы устранить подозрения, предубеждения в отношении иранской мирной атомной программы при неукоснительном соблюдении норм международного права", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250611/iran-2022193978.html

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в мире, россия, иран, сша, мария захарова, обострение отношений сша и ирана