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Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе - РИА Новости, 11.06.2025
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:58:00+03:00
2025-06-11T12:58:00+03:00
2025-06-11T12:58:00+03:00
россия
иран
сша
дмитрий песков
сергей рябков
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном. "У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сша, дмитрий песков, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, Иран, США, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе
Песков: РФ осуществляет постоянные контакты с Ираном по решению ядерной проблемы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном.
"У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.