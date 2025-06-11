https://ria.ru/20250611/iran-2022222209.html

Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе

Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе - РИА Новости, 11.06.2025

Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:58:00+03:00

2025-06-11T12:58:00+03:00

2025-06-11T12:58:00+03:00

россия

иран

сша

дмитрий песков

сергей рябков

обострение отношений сша и ирана

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном. "У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, сша, дмитрий песков, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана, в мире