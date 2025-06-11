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Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе - РИА Новости, 11.06.2025
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12:58 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/iran-2022222209.html
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе - РИА Новости, 11.06.2025
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:58:00+03:00
2025-06-11T12:58:00+03:00
россия
иран
сша
дмитрий песков
сергей рябков
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном. "У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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россия
иран
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россия, иран, сша, дмитрий песков, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, Иран, США, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Песков рассказал о контактах с Ираном по соглашению по ядерной программе

Песков: РФ осуществляет постоянные контакты с Ираном по решению ядерной проблемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности участия РФ в решении иранского ядерного вопроса заявил, что Россия осуществляет постоянные контакты с Ираном.
"У нас постоянные контакты идут с Ираном, и вы знаете, что эта тема именно с такими формулировками обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Песков журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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