В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией
В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом сотрудничестве с Россией
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.
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"Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву", - написал он на своей странице в соцсети X.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был ратифицирован парламентом Ирана. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, после утверждения парламентом и Советом стражей конституции Ирана, договор станет ратифицированным документом, готовым к реализации.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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