https://ria.ru/20250611/iran-2022193978.html

В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией

В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией

В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:22:00+03:00

2025-06-11T11:22:00+03:00

2025-06-11T11:44:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф."Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву", - написал он на своей странице в соцсети X.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был ратифицирован парламентом Ирана. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, после утверждения парламентом и Советом стражей конституции Ирана, договор станет ратифицированным документом, готовым к реализации.Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, в мире