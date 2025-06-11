https://ria.ru/20250611/iran-2022170644.html

Рябков: Россия готова помочь Ирану и США в соглашении по ядерной программе

Рябков: Россия готова помочь Ирану и США в соглашении по ядерной программе - РИА Новости, 11.06.2025

Рябков: Россия готова помочь Ирану и США в соглашении по ядерной программе

Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:32:00+03:00

2025-06-11T09:32:00+03:00

2025-06-11T09:32:00+03:00

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тегеран (город)

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сергей рябков

обострение отношений сша и ирана

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, в свою очередь, считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается", - сказал Рябков. По его словам, Москва, со своей стороны, готова оказывать содействие и Вашингтону, и Тегерану. "Причем не только политическое, не только в форме идей, которые можно было бы использовать в процессе переговоров, но и практическое, например, через вывоз избыточного ядерного материала производства Ирана и последующую его адаптацию к производству топлива для реакторов", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), иран, россия, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана