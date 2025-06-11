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В новом обновлении для iPhone нашли 15 проблем - РИА Новости, 11.06.2025
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01:42 11.06.2025 (обновлено: 11:24 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/iphone-2022145349.html
В новом обновлении для iPhone нашли 15 проблем
В новом обновлении для iPhone нашли 15 проблем - РИА Новости, 11.06.2025
В новом обновлении для iPhone нашли 15 проблем
После релиза бета-версии новой операционной системы iOS 26 многие пользователи столкнулись с проблемами, которые фактически превращают iPhone в "кирпич",... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:42:00+03:00
2025-06-11T11:24:00+03:00
технологии
apple
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После релиза бета-версии новой операционной системы iOS 26 многие пользователи столкнулись с проблемами, которые фактически превращают iPhone в "кирпич", перечень проблем приводит сайт компании — разработчика программного обеспечения Tenorshare."Ниже мы перечислили 15 наиболее часто встречающихся проблем iOS 26, а также подробные шаги по исправлению каждой из них", — говорится в публикации.По данным сайта, пользователи iOS 26 могут столкнуться с быстрой разрядкой аккумулятора, перегревом iPhone, проблемами распознавания Face ID, зависанием обновлений, неработающей почтой, отсутствием отображения уведомлений, ошибкой громкости, отключенным фонариком, проблемами с фотографиями, Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, появлением "удаленных" фотографий и хаосом в приложении "Фото".Как отмечает компания, многие пользователи сообщают о неожиданных сбоях — от перегрева и быстрого разряда батареи до обрывов Wi-Fi и неработающих приложений.iOS 26 — это следующая операционная система для моделей iPhone, которую Apple планирует выпустить в сентябре 2025 года. Она станет актуальной для 2026 года.
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html
https://ria.ru/20250222/iphone-2000982916.html
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Новости
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технологии, apple
Технологии, Apple
В новом обновлении для iPhone нашли 15 проблем

Tenorshare: в обновлении iOS 26 имеется 15 проблем, делающих iPhone нерабочим

© Getty Images / Cheng XinЭкран обновления iOS 26 Beta на iPhone
Экран обновления iOS 26 Beta на iPhone - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Cheng Xin
Экран обновления iOS 26 Beta на iPhone
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После релиза бета-версии новой операционной системы iOS 26 многие пользователи столкнулись с проблемами, которые фактически превращают iPhone в "кирпич", перечень проблем приводит сайт компании — разработчика программного обеспечения Tenorshare.
"Ниже мы перечислили 15 наиболее часто встречающихся проблем iOS 26, а также подробные шаги по исправлению каждой из них", — говорится в публикации.
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По данным сайта, пользователи iOS 26 могут столкнуться с быстрой разрядкой аккумулятора, перегревом iPhone, проблемами распознавания Face ID, зависанием обновлений, неработающей почтой, отсутствием отображения уведомлений, ошибкой громкости, отключенным фонариком, проблемами с фотографиями, Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, появлением "удаленных" фотографий и хаосом в приложении "Фото".
Как отмечает компания, многие пользователи сообщают о неожиданных сбоях — от перегрева и быстрого разряда батареи до обрывов Wi-Fi и неработающих приложений.
iOS 26 — это следующая операционная система для моделей iPhone, которую Apple планирует выпустить в сентябре 2025 года. Она станет актуальной для 2026 года.
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