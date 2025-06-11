Иностранца, организовавшего экстремистскую ячейку в Брянске, осудили
Создавший экстремистскую ячейку в Брянске иностранец получил 6 лет колонии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранец, организовавший в Брянске студенческую религиозно-экстремистскую ячейку для распространения идеологии международной террористической организации и финансирования терроризма, получил 6 лет колонии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Указанное лицо на территории города Брянска инициативно сформировало среди своего окружения религиозно-экстремистскую ячейку из числа студентов-соотечественников в целях распространения в закрытом Telegram-сообществе идеологии международной террористической организации, а также финансирования терроризма", – говорится в релизе.
Отмечается, что в марте 2024 года фигуранта задержали сотрудники УФСБ по месту его жительства. Следователи СУСК РФ по Брянской области возбудили и расследовали уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – указано в сообщении.
Кроме того, фигуранта на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-каналов и сайтов.
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