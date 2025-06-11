https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали

Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали - РИА Новости, 11.06.2025

Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали

Лицо, признанное иноагентом, — Алексей Венедиктов* — произнесло, что ему стала "неинтересна" Мария Захарова, потому что она не обладает всей информацией, и он... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:04:00+03:00

2025-06-11T15:04:00+03:00

2025-06-11T15:50:00+03:00

аналитика

россия

иноагенты

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Лицо, признанное иноагентом, — Алексей Венедиктов* — произнесло, что ему стала "неинтересна" Мария Захарова, потому что она не обладает всей информацией, и он "перестал с ней общаться". Удивительное самомнение, конечно, у человека.Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, как все было на самом деле. Летом 2022 года Венедиктов* попросил у нее интервью, она ему отказала и больше с ним не общалась. И на этом все.Получилась довольно комичная ситуация. Один уволенный отовсюду иноагент дает интервью другому такому же и рассказывает, что ему неинтересна одна из самых влиятельных и информированных женщин планеты.На самом деле подобным иноагентам, которые называют себя российскими журналистами, давным-давно была неинтересна наша Россия. Вернее, они мгновенно возбуждались, когда у нас случалась беда. Смаковали подробности, погружались в болезненные мечты о том, как все рухнет. Но вот наши победы, успехи, достижения — все это им было как острый нож.Многие годы Россия и либеральные информационщики шли прямо противоположными курсами. Страна менялась, развивалась, богатела, а либеральное болото жило где-то в своих "святых 90-х", мечтая о том, что они вернутся.Они закуклились в информационном гетто своего условного "Эха Москвы"** задолго до начала СВО. Убежав за границу, они забрали это гетто с собой — со всеми его сословными перегородочками, идейными заборчиками и птичьим языком.В эмиграции комплексы этих людей обострились до последней степени. Если для простых бегунков усилия по выживанию несколько затмевают их душевные терзания, то бегунки титулованные страдают от нереализованных амбиций. Еще бы, совсем недавно они учили, влияли, "бабачили и тыкали", а теперь что? Одиночество и безработица? Треш-стримы за донаты? Отсюда и странные фантазии Венедиктова* о Марии Захаровой.Иногда им всерьез кажется, что они там из-за границы управляют процессами, что-то решают, на что-то влияют. На самом деле они застряли в прошлом и тащат туда же свою аудиторию, в том числе в России.Там у них какой-то свой странный мир, где феминистки плачутся на свои разбитые сердца и разыскивают бросивших их парней. Где Америка по-прежнему правит миром и о ее лидерах полагается говорить с придыханием, даже если те откровенно бредят. Где правят какие-то гендеры, демократы дают бой авторитаризму, а Россия непрестанно падает в пропасть.Все это ужасный, если вдуматься, нафталин. Россия да и весь мир живут абсолютно другой жизнью. Русские воюют, строят, жестко конкурируют и искренне дружат. Россия в моде, Россия задает тренды — на суверенитет, на независимость, на собственную повестку. А тут непонятные старички бормочут свое, требуют от нас, чтобы мы платили и каялись.Наше общество переродилось — оно смелое, требовательное, оно готово пересматривать отношения со своими прежними кумирами и требовать у них отчета. В России возник институт общественной репутации, он существует благодаря активной гражданской позиции миллионов людей.Странно, что люди, считающие себя профессиональными журналистами, в упор не видят то, что реально происходит в стране. Закрыли глаза обеими руками и твердят все те же мантры Демпартии США, не понимая, что их патроны ушли в политическое небытие вместе с гей-парадами и трансгендерами.Честнее прочих положение бегунков описал иноагент Антон Долин*: "Мы уехали, а у них там (в России) ничего не изменилось". Но не надо так уж себя недооценивать, Антон: нам стало легче идти вперед, у нас больше не висит на руках племя горластых паразитов, занятых только тем, чтобы выцыганивать деньги и изо всех сил тормозить все доброе, правильное и хорошее, что мы делали.С сентября вступит в действие закон, запрещающий иноагентам вести просветительскую деятельность, и это очень правильное решение. Чему могут научить люди, предавшие своих близких, друзей и коллег, желавшие нам смерти, издевавшиеся над нашими жертвами? Пусть они канут в информационное небытие — наверное, это самый подходящий вид ада для патологически тщеславных бывших ЛОМов.Россия тем временем пойдет дальше, а бегунки, пригорюнившись, будут сидеть в пыли на обочине, словно незадачливые жулики из "Золотого теленка": "Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Признана нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250528/zakharova-2019500560.html

https://ria.ru/20250609/otvetstvennost-2021816968.html

https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

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аналитика, россия, иноагенты