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В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных - РИА Новости, 11.06.2025
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08:49 11.06.2025 (обновлено: 09:32 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/immunoglobulin-2022166064.html
В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных
В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных - РИА Новости, 11.06.2025
В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных
Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:49:00+03:00
2025-06-11T09:32:00+03:00
общество
здоровье - общество
приморский край
россия
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости."Государственные учреждения здравоохранения Приморского края, осуществляющие медицинскую помощь беременным женщинам, обеспечены иммуноглобулином. Дефектуры данного препарата нет", — сообщили в региональном Минздраве.При этом в нескольких аптечных сетях, работающих в Приморье, рассказали агентству, что препарата нет в наличии из-за отсутствия у поставщиков;Иммуноглобулин используют в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.
https://ria.ru/20250404/apteki-2009418509.html
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приморский край
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общество, здоровье - общество, приморский край, россия, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных

В Приморье иммуноглобулин для беременных есть в больницах, но пропал из аптек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости.
"Государственные учреждения здравоохранения Приморского края, осуществляющие медицинскую помощь беременным женщинам, обеспечены иммуноглобулином. Дефектуры данного препарата нет", — сообщили в региональном Минздраве.
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В Ассоциации аптек рассказали о поставках препарата от рассеянного склероза
4 апреля, 18:43

По данным газеты "Известия", из аптек минимум 75 регионов пропал этот препарат — как отечественного, так и иностранного производства. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет эту информацию. Там уточнили, что иммуноглобулин в первую очередь поступает в специализированные медицинские организации.

При этом в нескольких аптечных сетях, работающих в Приморье, рассказали агентству, что препарата нет в наличии из-за отсутствия у поставщиков;
  • оператор сети "Аптека25.рф" сообщил, что резус-иммуноглобулин отсутствует, о сроках поставки информации нет;
  • в службе поддержки аптеки "Овита" уточнили, что препарата в этой сети нет, к заказу он также недоступен;
  • в сети "Аптека миницен" пояснили, что лекарства уже длительное время нет на складе;
  • в сети "Планета здоровья" также подтвердили, что препарат отсутствует в аптеках Приморского края, в том числе во Владивостоке.
Иммуноглобулин используют в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоПриморский крайРоссияВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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