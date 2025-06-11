В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных
В Приморье иммуноглобулин для беременных есть в больницах, но пропал из аптек
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости.
"Государственные учреждения здравоохранения Приморского края, осуществляющие медицинскую помощь беременным женщинам, обеспечены иммуноглобулином. Дефектуры данного препарата нет", — сообщили в региональном Минздраве.
По данным газеты "Известия", из аптек минимум 75 регионов пропал этот препарат — как отечественного, так и иностранного производства. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет эту информацию. Там уточнили, что иммуноглобулин в первую очередь поступает в специализированные медицинские организации.
При этом в нескольких аптечных сетях, работающих в Приморье, рассказали агентству, что препарата нет в наличии из-за отсутствия у поставщиков;
- оператор сети "Аптека25.рф" сообщил, что резус-иммуноглобулин отсутствует, о сроках поставки информации нет;
- в службе поддержки аптеки "Овита" уточнили, что препарата в этой сети нет, к заказу он также недоступен;
- в сети "Аптека миницен" пояснили, что лекарства уже длительное время нет на складе;
- в сети "Планета здоровья" также подтвердили, что препарат отсутствует в аптеках Приморского края, в том числе во Владивостоке.
Иммуноглобулин используют в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.