https://ria.ru/20250611/immunoglobulin-2022166064.html

В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных

В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных - РИА Новости, 11.06.2025

В Приморье рассказали о ситуации с препаратом, необходимым для беременных

Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:49:00+03:00

2025-06-11T08:49:00+03:00

2025-06-11T09:32:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены препаратом для беременных — антирезусным иммуноглобулином, выяснили корреспонденты РИА Новости."Государственные учреждения здравоохранения Приморского края, осуществляющие медицинскую помощь беременным женщинам, обеспечены иммуноглобулином. Дефектуры данного препарата нет", — сообщили в региональном Минздраве.При этом в нескольких аптечных сетях, работающих в Приморье, рассказали агентству, что препарата нет в наличии из-за отсутствия у поставщиков;Иммуноглобулин используют в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.

https://ria.ru/20250404/apteki-2009418509.html

https://ria.ru/20250214/lekarstva-1999413008.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, приморский край, россия, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)