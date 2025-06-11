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Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
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17:42 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022324043.html
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:42:00+03:00
2025-06-11T17:42:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых оснований и преследует единственную цель — удержание ее под стражей. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против нее в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты. "Очень странно, что запросы прокурора о продлении домашнего ареста, в которых нет никаких доказательств, — просто статьи, скопированные из закона, удовлетворяются судом. Цель этого действа — просто держать Евгению Гуцул под арестом. Никакого другого смысла нет ", — сказал Морару. Адвокат также сообщил, что сторона защиты предоставила документы о необходимости лечения младшего сына Гуцул в детской больнице. Ребенку, которому еще нет пяти лет, требуется врачебное вмешательство, однако дети этого возраста госпитализируются только в сопровождении одного из родителей. "У ребенка серьезные проблемы со здоровьем, ему необходимо врачебное вмешательство, но он не может быть госпитализирован вместе с мамой из-за домашнего ареста", — подчеркнул Морару. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест

Морару назвал целью продления домашнего ареста Гуцул удержание ее под стражей

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых оснований и преследует единственную цель — удержание ее под стражей.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против нее в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.
Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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"Очень странно, что запросы прокурора о продлении домашнего ареста, в которых нет никаких доказательств, — просто статьи, скопированные из закона, удовлетворяются судом. Цель этого действа — просто держать Евгению Гуцул под арестом. Никакого другого смысла нет ", — сказал Морару.
Адвокат также сообщил, что сторона защиты предоставила документы о необходимости лечения младшего сына Гуцул в детской больнице. Ребенку, которому еще нет пяти лет, требуется врачебное вмешательство, однако дети этого возраста госпитализируются только в сопровождении одного из родителей.
"У ребенка серьезные проблемы со здоровьем, ему необходимо врачебное вмешательство, но он не может быть госпитализирован вместе с мамой из-за домашнего ареста", — подчеркнул Морару.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Вчера, 15:08
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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