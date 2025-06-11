Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест
Морару назвал целью продления домашнего ареста Гуцул удержание ее под стражей
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых оснований и преследует единственную цель — удержание ее под стражей.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против нее в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.
"Очень странно, что запросы прокурора о продлении домашнего ареста, в которых нет никаких доказательств, — просто статьи, скопированные из закона, удовлетворяются судом. Цель этого действа — просто держать Евгению Гуцул под арестом. Никакого другого смысла нет ", — сказал Морару.
Адвокат также сообщил, что сторона защиты предоставила документы о необходимости лечения младшего сына Гуцул в детской больнице. Ребенку, которому еще нет пяти лет, требуется врачебное вмешательство, однако дети этого возраста госпитализируются только в сопровождении одного из родителей.
"У ребенка серьезные проблемы со здоровьем, ему необходимо врачебное вмешательство, но он не может быть госпитализирован вместе с мамой из-за домашнего ареста", — подчеркнул Морару.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.