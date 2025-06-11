https://ria.ru/20250611/gutsul-2022313188.html

Адвокат Гуцул оценил возможность обращения в ЕСПЧ из-за ее ареста

Адвокат Гуцул оценил возможность обращения в ЕСПЧ из-за ее ареста - РИА Новости, 11.06.2025

Адвокат Гуцул оценил возможность обращения в ЕСПЧ из-за ее ареста

Сторона защиты намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:21:00+03:00

2025-06-11T17:21:00+03:00

2025-06-11T17:21:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Сторона защиты намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. Решение о продлении срока домашнего ареста главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул будет обжаловано, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. "Уже есть все мотивы для того, чтобы обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста", - заявила Байрам после очередного судебного заседания. Гуцул обвиняется в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250611/gutsul--2022312610.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

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