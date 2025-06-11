https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.06.2025
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:06:00+03:00
2025-06-11T17:06:00+03:00
2025-06-11T17:31:00+03:00
молдавия
гагаузия
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты."Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдавии. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией."Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду
Молдавия, Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать, пока не сменится власть
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть.
Против Гуцул
в Молдавии
заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии
в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.
"Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдавии. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.
Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией.
"Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.