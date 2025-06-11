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Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.06.2025
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17:06 11.06.2025 (обновлено: 17:31 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.06.2025
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:06:00+03:00
2025-06-11T17:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты."Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдавии. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией."Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
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молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду
Молдавия, Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул

Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать, пока не сменится власть

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты.
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"Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдавии. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.
Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией.
"Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.
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МолдавияГагаузияВ миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМайя Санду
 
 
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