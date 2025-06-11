https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html

Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул

Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.06.2025

Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:06:00+03:00

2025-06-11T17:06:00+03:00

2025-06-11T17:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что законы в Молдавии не будут работать до тех пор, пока в стране не сменится власть.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. Это решение будет обжаловано стороной защиты."Я с уверенностью могу сказать, что нет никакого правосудия у нас в Молдавии. Пока мы не избавимся от этой желтой чумы (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), у нас не будут работать законы. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, они борются с оппозицией, борются с теми, кто старается сделать что-то хорошее для жителей Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Она назвала решение о продлении ее домашнего ареста безобразием. Гуцул подчеркнула, что власти страны ведут борьбу не с ней лично, а со все Гагаузией."Я уверена, что в сентябре (28 сентября пройдут парламентские выборы - ред.) мы избавимся от этого беспредела, от этой некомпетентной власти, они уйдут в историю как самое некомпетентное, безалаберное, некомпетентное к своему народу правительство. И придут нормальные, адекватные люди, которые будут работать по закону", - подчеркнула Гуцул.

https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html

https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html

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