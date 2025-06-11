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Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии - РИА Новости, 11.06.2025
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15:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022274358.html
Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии
Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии - РИА Новости, 11.06.2025
Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии
Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:45:00+03:00
2025-06-11T15:45:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, решение будет вынесено после возобновления заседания. Глава Гагаузии сообщила корреспонденту РИА Новости во время перерыва, что не собирается покидать Молдавию и никогда не имела таких планов. "Я не собираюсь покинуть Молдову и не собиралась. Если бы у меня были такие намерения, это было бы выгодно для властей, которые провели бы повторные выборы в Гагаузии", - заявила Гуцул. Судебное заседание продолжается уже несколько часов, представители СМИ не допущены в зал. Пикет сторонников политика у здания суда продолжается. Домашний арест Гуцул истекает с 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, защита требует освобождения подзащитной. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной партии "Шор". 9 апреля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат политика отмечает, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул, не назначались экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.
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Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста.
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5
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии

Суд в Кишиневе объявил перерыв в заседании по продлению домашнего ареста Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, решение будет вынесено после возобновления заседания.
Глава Гагаузии сообщила корреспонденту РИА Новости во время перерыва, что не собирается покидать Молдавию и никогда не имела таких планов. "Я не собираюсь покинуть Молдову и не собиралась. Если бы у меня были такие намерения, это было бы выгодно для властей, которые провели бы повторные выборы в Гагаузии", - заявила Гуцул.
Судебное заседание продолжается уже несколько часов, представители СМИ не допущены в зал. Пикет сторонников политика у здания суда продолжается.
Домашний арест Гуцул истекает с 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, защита требует освобождения подзащитной.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной партии "Шор". 9 апреля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат политика отмечает, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул, не назначались экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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