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Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии

Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии - РИА Новости, 11.06.2025

Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии

Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:45:00+03:00

2025-06-11T15:45:00+03:00

2025-06-11T15:45:00+03:00

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евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, решение будет вынесено после возобновления заседания. Глава Гагаузии сообщила корреспонденту РИА Новости во время перерыва, что не собирается покидать Молдавию и никогда не имела таких планов. "Я не собираюсь покинуть Молдову и не собиралась. Если бы у меня были такие намерения, это было бы выгодно для властей, которые провели бы повторные выборы в Гагаузии", - заявила Гуцул. Судебное заседание продолжается уже несколько часов, представители СМИ не допущены в зал. Пикет сторонников политика у здания суда продолжается. Домашний арест Гуцул истекает с 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, защита требует освобождения подзащитной. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной партии "Шор". 9 апреля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат политика отмечает, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул, не назначались экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста. 2025-06-11T15:45 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул