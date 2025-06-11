https://ria.ru/20250611/gutsul--2022312610.html
Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста
Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста - РИА Новости, 11.06.2025
Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста
Решение о продлении срока домашнего ареста главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул будет обжаловано, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:17:00+03:00
2025-06-11T17:17:00+03:00
2025-06-11T17:17:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Решение о продлении срока домашнего ареста главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул будет обжаловано, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. "Сторона защиты считает это решение необоснованным и незаконным. Исходя из этого, оно будет обжаловано", - заявила Байрам после судебного заседания.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста
Решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул будет обжаловано