https://ria.ru/20250611/gutsul--2022312610.html

Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста

Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста - РИА Новости, 11.06.2025

Адвокат Гуцул прокомментировал решение о продлении ей домашнего ареста

Решение о продлении срока домашнего ареста главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул будет обжаловано, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:17:00+03:00

2025-06-11T17:17:00+03:00

2025-06-11T17:17:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Решение о продлении срока домашнего ареста главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул будет обжаловано, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд в среду принял решение о его продлении еще на 30 суток. "Сторона защиты считает это решение необоснованным и незаконным. Исходя из этого, оно будет обжаловано", - заявила Байрам после судебного заседания.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

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