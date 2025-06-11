https://ria.ru/20250611/gutsul--2022301695.html

Гуцул продлили домашний арест на 30 дней

Гуцул продлили домашний арест на 30 дней - РИА Новости, 11.06.2025

Гуцул продлили домашний арест на 30 дней

Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:45:00+03:00

2025-06-11T16:45:00+03:00

2025-06-11T19:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости.Решение суд вынес после многочасового заседания. Представителей СМИ на него не допустили.Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

https://ria.ru/20250611/pobeg-2022259900.html

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Суд в Кишиневе продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней Суд в Кишинёве продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней. 2025-06-11T16:45 true PT0M12S

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