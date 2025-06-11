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Гуцул продлили домашний арест на 30 дней - РИА Новости, 11.06.2025
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16:45 11.06.2025 (обновлено: 19:48 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022301695.html
Гуцул продлили домашний арест на 30 дней
Гуцул продлили домашний арест на 30 дней - РИА Новости, 11.06.2025
Гуцул продлили домашний арест на 30 дней
Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:45:00+03:00
2025-06-11T19:48:00+03:00
евгения гуцул
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости.Решение суд вынес после многочасового заседания. Представителей СМИ на него не допустили.Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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Суд в Кишиневе продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней
Суд в Кишинёве продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней.
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евгения гуцул, в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул
Евгения Гуцул, В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул продлили домашний арест на 30 дней

Суд продлил домашний арест главе Гагаузии Гуцул еще на 30 дней

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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости.
Решение суд вынес после многочасового заседания. Представителей СМИ на него не допустили.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
6 июня, 12:25
Защита Гуцул уже заявила, что обжалует это решение и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Евгения Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело главы Гагаузии рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Вчера, 15:08
 
Евгения ГуцулВ миреГагаузияКишиневМолдавияЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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