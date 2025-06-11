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Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа - РИА Новости, 11.06.2025
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15:14 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022262947.html
Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа
Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа - РИА Новости, 11.06.2025
Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжается в суде сектора Чеканы в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:14:00+03:00
2025-06-11T15:14:00+03:00
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжается в суде сектора Чеканы в Кишиневе уже более четырех часов, представители СМИ не допущены в зал заседаний, сообщает корреспондент РИА Новости. Заседание суда дважды переносили по времени — с 14:00 на 11:00. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается. Собравшиеся требуют справедливого рассмотрения дела и прекращения политических преследований оппозиции. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной. Гуцул была задержана 25 марта года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной в стране партии "Шор". Суд 9 апреля изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком на 30 суток. Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам ранее заявила РИА Новости, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул. По словам защиты, несмотря на заявления обвинения о наличии свидетелей и подложных документов, не назначаются экспертизы подписей.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа

Судебное заседание по делу главы Гагаузии Гуцул длится почти четыре часа

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжается в суде сектора Чеканы в Кишиневе уже более четырех часов, представители СМИ не допущены в зал заседаний, сообщает корреспондент РИА Новости.
Заседание суда дважды переносили по времени — с 14:00 на 11:00. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается. Собравшиеся требуют справедливого рассмотрения дела и прекращения политических преследований оппозиции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
6 июня, 12:25
Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной.
Гуцул была задержана 25 марта года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной в стране партии "Шор". Суд 9 апреля изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком на 30 суток.
Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам ранее заявила РИА Новости, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул. По словам защиты, несмотря на заявления обвинения о наличии свидетелей и подложных документов, не назначаются экспертизы подписей.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41
 
ГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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