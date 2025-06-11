https://ria.ru/20250611/gutsul--2022262947.html

Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа

Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа - РИА Новости, 11.06.2025

Судебное заседание по делу Гуцул длится почти четыре часа

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжается в суде сектора Чеканы в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:14:00+03:00

2025-06-11T15:14:00+03:00

2025-06-11T15:14:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжается в суде сектора Чеканы в Кишиневе уже более четырех часов, представители СМИ не допущены в зал заседаний, сообщает корреспондент РИА Новости. Заседание суда дважды переносили по времени — с 14:00 на 11:00. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается. Собравшиеся требуют справедливого рассмотрения дела и прекращения политических преследований оппозиции. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной. Гуцул была задержана 25 марта года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной в стране партии "Шор". Суд 9 апреля изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком на 30 суток. Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам ранее заявила РИА Новости, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул. По словам защиты, несмотря на заявления обвинения о наличии свидетелей и подложных документов, не назначаются экспертизы подписей.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

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гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире