https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html

В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста

В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста - РИА Новости, 11.06.2025

В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста

Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:41:00+03:00

2025-06-11T11:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие собрались у здания районного суда сектора Чеканы, в котором идет рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста политику еще на 30 дней.Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщала агентству, что за три месяца ареста прокуроры ни разу не проводили процессуальных действий с участием башкана.По словам защиты, обвинение указывало на наличие свидетелей и подложных документов, но очных ставок и экспертиз подписей не было. Преследование ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

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Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста. 2025-06-11T11:41 true PT0M37S

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