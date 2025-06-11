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В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста - РИА Новости, 11.06.2025
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11:41 11.06.2025 (обновлено: 15:09 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста - РИА Новости, 11.06.2025
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста
Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
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2025-06-11T15:09:00+03:00
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие собрались у здания районного суда сектора Чеканы, в котором идет рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста политику еще на 30 дней.Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщала агентству, что за три месяца ареста прокуроры ни разу не проводили процессуальных действий с участием башкана.По словам защиты, обвинение указывало на наличие свидетелей и подложных документов, но очных ставок и экспертиз подписей не было. Преследование ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста.
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кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, майя санду
Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Майя Санду
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались у здания районного суда сектора Чеканы, в котором идет рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста политику еще на 30 дней.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
6 июня, 12:25
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщала агентству, что за три месяца ареста прокуроры ни разу не проводили процессуальных действий с участием башкана.
По словам защиты, обвинение указывало на наличие свидетелей и подложных документов, но очных ставок и экспертиз подписей не было.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41

Преследование Гуцул

  • Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • При этом 12 мая его продлили до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул
30 мая, 16:09
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг
7 июня, 15:27
 
КишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ миреМайя Санду
 
 
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