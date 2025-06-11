В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на акцию протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались у здания районного суда сектора Чеканы, в котором идет рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста политику еще на 30 дней.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщала агентству, что за три месяца ареста прокуроры ни разу не проводили процессуальных действий с участием башкана.
По словам защиты, обвинение указывало на наличие свидетелей и подложных документов, но очных ставок и экспертиз подписей не было.
Преследование Гуцул
- Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- При этом 12 мая его продлили до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.