https://ria.ru/20250611/gubernator-2022367236.html

Иркутский губернатор поблагодарил сбивавших дроны 1 июня

Иркутский губернатор поблагодарил сбивавших дроны 1 июня - РИА Новости, 12.06.2025

Иркутский губернатор поблагодарил сбивавших дроны 1 июня

Мужчины, участвовавшие в уничтожении украинских беспилотников, атаковавших военную часть в Иркутской области, получили награды, сообщил губернатор Приангарья... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T19:55:00+03:00

2025-06-11T19:55:00+03:00

2025-06-12T03:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ИРКУТСК, 11 июн — РИА Новости. Мужчины, участвовавшие в уничтожении украинских беспилотников, атаковавших военную часть в Иркутской области, получили награды, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Скромные герои. Так бы сказал о парнях, которые участвовали в ликвидации беспилотников в поселке Средний в Усольском районе 1 июня", — говорится в публикации.Губернатор вручил мужчинам благодарности и именные часы. Он рассказал, что трое мужчин – участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев и водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин служат в отделе полиции города Усолье-Сибирское. Именно в их дежурство пришло сообщение о том, что из припаркованной фуры вылетают дроны. Оперативники сразу выехали на место. Не думая об опасности, с крыши фургона они стали закидывать камнями еще не взлетевшие БПЛА. Благодаря их действиям в воздух поднялись не все беспилотники. Вместе с ними в ликвидации дронов принимал участие военнослужащий Алексей. Во время инцидента он был не на службе а с женой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем, но в стороне от происходящего не остался.Супруга Наталья хоть и волновалась за мужа, но поддержала его действия. Когда произошел взрыв автомобиля, все успели отбежать на безопасное расстояние, отметил глава региона. "Настоящие герои, которые, рискуя собой, не допустили жертв, предотвратили возможную трагедию", — добавил Кобзев.Также в уничтожении БПЛА 1 июня участвовали водители большегрузов Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко, Шамиль Гамидов, Игорь Бородкин. Все они живут не в Иркутской области. Губернатор сообщил, что обязательно с ними свяжется, чтобы поблагодарить.Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.

https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022167612.html

https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, россия, вооруженные силы украины, терроризм