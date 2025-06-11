Иркутский губернатор поблагодарил сбивавших дроны 1 июня
Кобзев поблагодарил сбивавших дроны, которые атаковали иркутский аэродром 1 июня
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области Мужчины, участвовавшие в ликвидации дронов, атаковавших военную часть в Иркутской области, получили награды и благодарности
Мужчины, участвовавшие в ликвидации дронов, атаковавших военную часть в Иркутской области, получили награды и благодарности
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ИРКУТСК, 11 июн — РИА Новости. Мужчины, участвовавшие в уничтожении украинских беспилотников, атаковавших военную часть в Иркутской области, получили награды, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Скромные герои. Так бы сказал о парнях, которые участвовали в ликвидации беспилотников в поселке Средний в Усольском районе 1 июня", — говорится в публикации.
Губернатор вручил мужчинам благодарности и именные часы.
Он рассказал, что трое мужчин – участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев и водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин служат в отделе полиции города Усолье-Сибирское. Именно в их дежурство пришло сообщение о том, что из припаркованной фуры вылетают дроны. Оперативники сразу выехали на место. Не думая об опасности, с крыши фургона они стали закидывать камнями еще не взлетевшие БПЛА. Благодаря их действиям в воздух поднялись не все беспилотники.
Вместе с ними в ликвидации дронов принимал участие военнослужащий Алексей. Во время инцидента он был не на службе а с женой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем, но в стороне от происходящего не остался.
Супруга Наталья хоть и волновалась за мужа, но поддержала его действия. Когда произошел взрыв автомобиля, все успели отбежать на безопасное расстояние, отметил глава региона.
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"Настоящие герои, которые, рискуя собой, не допустили жертв, предотвратили возможную трагедию", — добавил Кобзев.
Также в уничтожении БПЛА 1 июня участвовали водители большегрузов Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко, Шамиль Гамидов, Игорь Бородкин. Все они живут не в Иркутской области. Губернатор сообщил, что обязательно с ними свяжется, чтобы поблагодарить.
Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.
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