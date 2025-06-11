https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022313497.html

НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов

НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 11.06.2025

НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что боевые действия против России фактически ведут уже страны НАТО и Евросоюза, лишь используя ВСУ как... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:22:00+03:00

2025-06-11T17:22:00+03:00

2025-06-11T17:22:00+03:00

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что боевые действия против России фактически ведут уже страны НАТО и Евросоюза, лишь используя ВСУ как таран. На торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России Грызлов сказал, что в РФ гордятся своими защитниками, участниками специальной военной операции, которые самоотверженно выполняют свой ратный долг на передовой и сражаются там, где прежде насмерть стояли герои Великой Отечественной войны. "Сейчас, как и тогда, Россия сражается против целой коалиции государств. Страны НАТО и Евросоюза беззастенчиво спонсируют неонацизм, не скрывая своих разрушительных планов в отношении нашей страны. Фактически боевые действия ведут уже они, лишь используя ВСУ как таран против России. Им безразлично, что от их безрассудных решений по передаче киевскому режиму дальнобойных наступательных вооружений гибнут мирные жители России. Западная военная техника, в сущности, стала орудием в руках террористов", - сказал посол. По его словам, украинские власти, как показали последние события, готовы пойти на всё, вплоть до подлых терактов, чтобы сорвать мирные переговоры. "Но Россия как никто другой заинтересована в завершении конфликта. Наша страна раз за разом подтверждала готовность к проведению мирных переговоров и выступала инициатором установления перемирия, которое каждый раз нарушалось киевским режимом. Мы видим, что страны мирового большинства ценят и уважают стремление России к миру. Циничной пропагандистской машине Запада, этой "империи лжи", больше не удастся опутывать мир паутиной дезинформации, пытаясь очернить Россию", - сказал Грызлов. Посол заявил, что Россия руководствуется принципом, который когда-то сформулировал князь Александр Невский: "Не в силе Бог, а в правде". "В этом залог нашей Победы, которая, несомненно, будет нами одержана", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20250610/ryzhenkov-2021957345.html

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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, нато, вооруженные силы украины