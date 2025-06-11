Рейтинг@Mail.ru
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022313497.html
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 11.06.2025
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов
Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что боевые действия против России фактически ведут уже страны НАТО и Евросоюза, лишь используя ВСУ как... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:22:00+03:00
2025-06-11T17:22:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
борис грызлов
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что боевые действия против России фактически ведут уже страны НАТО и Евросоюза, лишь используя ВСУ как таран. На торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России Грызлов сказал, что в РФ гордятся своими защитниками, участниками специальной военной операции, которые самоотверженно выполняют свой ратный долг на передовой и сражаются там, где прежде насмерть стояли герои Великой Отечественной войны. "Сейчас, как и тогда, Россия сражается против целой коалиции государств. Страны НАТО и Евросоюза беззастенчиво спонсируют неонацизм, не скрывая своих разрушительных планов в отношении нашей страны. Фактически боевые действия ведут уже они, лишь используя ВСУ как таран против России. Им безразлично, что от их безрассудных решений по передаче киевскому режиму дальнобойных наступательных вооружений гибнут мирные жители России. Западная военная техника, в сущности, стала орудием в руках террористов", - сказал посол. По его словам, украинские власти, как показали последние события, готовы пойти на всё, вплоть до подлых терактов, чтобы сорвать мирные переговоры. "Но Россия как никто другой заинтересована в завершении конфликта. Наша страна раз за разом подтверждала готовность к проведению мирных переговоров и выступала инициатором установления перемирия, которое каждый раз нарушалось киевским режимом. Мы видим, что страны мирового большинства ценят и уважают стремление России к миру. Циничной пропагандистской машине Запада, этой "империи лжи", больше не удастся опутывать мир паутиной дезинформации, пытаясь очернить Россию", - сказал Грызлов. Посол заявил, что Россия руководствуется принципом, который когда-то сформулировал князь Александр Невский: "Не в силе Бог, а в правде". "В этом залог нашей Победы, которая, несомненно, будет нами одержана", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20250610/ryzhenkov-2021957345.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1b1fa26efe99fe39d1f11fc102321b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов

Грызлов: НАТО и Евросоюз используют ВСУ как таран против России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что боевые действия против России фактически ведут уже страны НАТО и Евросоюза, лишь используя ВСУ как таран.
На торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России Грызлов сказал, что в РФ гордятся своими защитниками, участниками специальной военной операции, которые самоотверженно выполняют свой ратный долг на передовой и сражаются там, где прежде насмерть стояли герои Великой Отечественной войны.
"Сейчас, как и тогда, Россия сражается против целой коалиции государств. Страны НАТО и Евросоюза беззастенчиво спонсируют неонацизм, не скрывая своих разрушительных планов в отношении нашей страны. Фактически боевые действия ведут уже они, лишь используя ВСУ как таран против России. Им безразлично, что от их безрассудных решений по передаче киевскому режиму дальнобойных наступательных вооружений гибнут мирные жители России. Западная военная техника, в сущности, стала орудием в руках террористов", - сказал посол.
По его словам, украинские власти, как показали последние события, готовы пойти на всё, вплоть до подлых терактов, чтобы сорвать мирные переговоры.
"Но Россия как никто другой заинтересована в завершении конфликта. Наша страна раз за разом подтверждала готовность к проведению мирных переговоров и выступала инициатором установления перемирия, которое каждый раз нарушалось киевским режимом. Мы видим, что страны мирового большинства ценят и уважают стремление России к миру. Циничной пропагандистской машине Запада, этой "империи лжи", больше не удастся опутывать мир паутиной дезинформации, пытаясь очернить Россию", - сказал Грызлов.
Посол заявил, что Россия руководствуется принципом, который когда-то сформулировал князь Александр Невский: "Не в силе Бог, а в правде".
"В этом залог нашей Победы, которая, несомненно, будет нами одержана", - заявил дипломат.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Запад загоняет Украину на переговоры с Россией, заявил глава МИД Белоруссии
10 июня, 10:47
 
В миреРоссияБелоруссияБорис ГрызловНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала