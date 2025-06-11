https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022312859.html
Грызлов рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Грызлов рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии - РИА Новости, 11.06.2025
Грызлов рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Россия доказывает, что в сотрудничестве с ближайшими союзниками и партнёрами, прежде всего Белоруссией, может не просто противостоять санкционному давлению, но... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:17:00+03:00
2025-06-11T17:17:00+03:00
2025-06-11T17:18:00+03:00
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Россия доказывает, что в сотрудничестве с ближайшими союзниками и партнёрами, прежде всего Белоруссией, может не просто противостоять санкционному давлению, но и продолжать развитие, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов на торжественном приеме в честь Дня России. "Сегодня Российская Федерация занимает заслуженное место среди мировых лидеров в экономике, энергетике, космосе, военном деле, науке, литературе, искусстве. Этот результат был достигнут благодаря неизменному стремлению нашего народа к познанию мира и его исключительной стойкости перед любыми вызовами. Уже который год Россия на практике доказывает, что может не просто противостоять беспрецедентному санкционному давлению, но и в сотрудничестве с нашими ближайшими союзниками и партнёрами, прежде всего Республикой Беларусь, уверенно продолжать поступательное развитие", - сказал посол.
https://ria.ru/20250610/belorussiya-2022097359.html
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россия, белоруссия, минск, борис грызлов, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, В мире
Грызлов рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
Грызлов: Россия и Белоруссия могут противостоять санкциям и продолжать развитие