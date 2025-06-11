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Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года
Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года - РИА Новости, 11.06.2025
Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года
Россия в апреле поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия в апреле поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в середине весны российский экспорт гречки составил 376,2 тысячи долларов, что в 5,6 раза больше уровня месяцем ранее и в 2,3 раза больше поставок годом ранее. Последний раз больше было в августе 2022 года, когда продажи составляли 378,4 тысячи долларов. В то же время за четыре первых месяца поставки остались на уровне прошлого года, составив 732,7 тысячи долларов. Россия была вторым основным поставщиком этого зерна. Лидером по экспорту стала Канада, хотя ее экспорт сократился в 2,3 раза и составил 1,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Украина с 99,7 тысячи долларов.
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сша, россия, канада, в мире
США, Россия, Канада, В мире
Россия увеличила экспорт гречки в США до максимума за три года
Россия в апреле поставила в США гречки на максимальную с августа 2022 года сумму