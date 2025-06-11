Жертвам трагедии в австрийской школе было от 14 до 17 лет
Kronen Zeitung: жертвам трагедии в школе в Граце было от 14 до 17 лет
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПолицейский у здания школы после стрельбы в Граце
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Полицейский у здания школы после стрельбы в Граце
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Жертвам трагедии в школе в австрийском Граце было всего от 14 до 17 лет, погибшей учительнице было 59 лет, сообщила в среду газета Kronen Zeitung.
"Самой младшей жертве (нападения - ред.) всего 14 лет, остальным было от 15 до 17 лет. Также погибла учительница 59 лет. За исключением одного подростка с польским гражданством, полиция утверждает, что все погибшие - австрийцы", - пишет газета.
По информации издания, в больницах Граца после нападения в настоящий момент остаются 11 человек, все они в стабильном состоянии.
В среду в 10.00 поместному времени (11.00 мск) по всей Австрии прошла минута молчания в память о жертвах трагедии. К школе в Граце люди несут цветы и свечи. Многие мероприятия по стране отменены. Управляющая компания общественным транспортом Вены в знак солидарности в 10.00 по местному времени остановила на одну минуту 900 единиц своего транспорта в знак траура. Штаб-квартира ООН в австрийской столице приспустила флаг.
По информации местных СМИ, произошедшая трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.