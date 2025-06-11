Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022354615.html
В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО
В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО
Инициатива по созданию квот для трудоустройства участников СВО - это актуальный проект, который поможет включить ветеранов в экономику, его реализация должна... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:10:00+03:00
2025-06-11T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
ярослав нилов
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_ed9fb40b55014b9da132e045f93951db.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Инициатива по созданию квот для трудоустройства участников СВО - это актуальный проект, который поможет включить ветеранов в экономику, его реализация должна быть крайне взвешенной, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила правительству РФ законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников свыше одной тысячи человек такая квота может составить не менее 1%. Обращения также были направлены в парламент. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Инициатива Ассоциации "АВАНТИ" актуальна и, безусловно, заслуживает внимания. Важно, что бизнес-сообщество само выступает с предложениями, направленными на укрепление экономики страны и социальной сферы через ответственное отношение к внутреннему рынку и трудовым ресурсам", - сказал депутат. По его словам, ключевым условием успеха данной инициативы должно стать "создание реальных, работающих механизмов". "Я полностью разделяю данную точку зрения, при этом хочу подчеркнуть, что благие намерения не должны превращаться в формальность или, хуже того, в инструмент для имитации деятельности. Этого нельзя допустить ни в коем случае", - подчеркнул Нилов. По его мнению, для этого необходимо избегать неисполнимых или формальных требований. Депутат считает, что инициатива должна привести к созданию достойно оплачиваемых рабочих мест, а не "бутафорсикх" вакансий для имитации деятельности. Нилов подчеркнул, что необходимо учитывать региональную и отраслевую специфику, так как подходы не могут быть универсальными для всех. Необходимо проявить гибкость, которая позволит адаптировать меры поддержки к особенностям конкретных территорий и секторов экономики, полагает он. "Я, безусловно, поддерживаю саму идею Ассоциации "АВАНТИ" по введению квот для предприятий по трудоустройству участников СВО, но при этом хочу подчеркнуть, что реализация данной инициативы должна быть крайне взвешенной и аккуратной. Наша общая задача – не просто декларировать принципы, а создать устойчивую систему, которая будет работать на благо страны, бизнеса и граждан, не допуская перекосов и дискредитирующих практик", - отметил парламентарий. Нилов считает, что данная инициатива имеет все шансы стать рабочей на федеральном уровне.
https://ria.ru/20250611/fond-2022345839.html
https://ria.ru/20250611/svo-2022314123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7420fd21110c3d8fd557a0951e3f285c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав нилов, общество, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Ярослав Нилов, Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО

Депутат Нилов назвал актуальной идею о квотах для трудоустройства участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Инициатива по созданию квот для трудоустройства участников СВО - это актуальный проект, который поможет включить ветеранов в экономику, его реализация должна быть крайне взвешенной, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила правительству РФ законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников свыше одной тысячи человек такая квота может составить не менее 1%. Обращения также были направлены в парламент. Документы есть в распоряжении РИА Новости.
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Большинство ветеранов СВО выразили доверие фонду "Защитники Отечества"
Вчера, 18:38
"Инициатива Ассоциации "АВАНТИ" актуальна и, безусловно, заслуживает внимания. Важно, что бизнес-сообщество само выступает с предложениями, направленными на укрепление экономики страны и социальной сферы через ответственное отношение к внутреннему рынку и трудовым ресурсам", - сказал депутат.
По его словам, ключевым условием успеха данной инициативы должно стать "создание реальных, работающих механизмов".
"Я полностью разделяю данную точку зрения, при этом хочу подчеркнуть, что благие намерения не должны превращаться в формальность или, хуже того, в инструмент для имитации деятельности. Этого нельзя допустить ни в коем случае", - подчеркнул Нилов.
По его мнению, для этого необходимо избегать неисполнимых или формальных требований. Депутат считает, что инициатива должна привести к созданию достойно оплачиваемых рабочих мест, а не "бутафорсикх" вакансий для имитации деятельности.
Нилов подчеркнул, что необходимо учитывать региональную и отраслевую специфику, так как подходы не могут быть универсальными для всех. Необходимо проявить гибкость, которая позволит адаптировать меры поддержки к особенностям конкретных территорий и секторов экономики, полагает он.
"Я, безусловно, поддерживаю саму идею Ассоциации "АВАНТИ" по введению квот для предприятий по трудоустройству участников СВО, но при этом хочу подчеркнуть, что реализация данной инициативы должна быть крайне взвешенной и аккуратной. Наша общая задача – не просто декларировать принципы, а создать устойчивую систему, которая будет работать на благо страны, бизнеса и граждан, не допуская перекосов и дискредитирующих практик", - отметил парламентарий.
Нилов считает, что данная инициатива имеет все шансы стать рабочей на федеральном уровне.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЯрослав НиловОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала