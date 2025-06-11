https://ria.ru/20250611/gosduma-2022354615.html

В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО

В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 11.06.2025

В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО

Инициатива по созданию квот для трудоустройства участников СВО - это актуальный проект, который поможет включить ветеранов в экономику, его реализация должна... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:10:00+03:00

2025-06-11T19:10:00+03:00

2025-06-11T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Инициатива по созданию квот для трудоустройства участников СВО - это актуальный проект, который поможет включить ветеранов в экономику, его реализация должна быть крайне взвешенной, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила правительству РФ законодательно установить для компаний квоты по трудоустройству участников спецоперации, на предприятиях с численностью сотрудников свыше одной тысячи человек такая квота может составить не менее 1%. Обращения также были направлены в парламент. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Инициатива Ассоциации "АВАНТИ" актуальна и, безусловно, заслуживает внимания. Важно, что бизнес-сообщество само выступает с предложениями, направленными на укрепление экономики страны и социальной сферы через ответственное отношение к внутреннему рынку и трудовым ресурсам", - сказал депутат. По его словам, ключевым условием успеха данной инициативы должно стать "создание реальных, работающих механизмов". "Я полностью разделяю данную точку зрения, при этом хочу подчеркнуть, что благие намерения не должны превращаться в формальность или, хуже того, в инструмент для имитации деятельности. Этого нельзя допустить ни в коем случае", - подчеркнул Нилов. По его мнению, для этого необходимо избегать неисполнимых или формальных требований. Депутат считает, что инициатива должна привести к созданию достойно оплачиваемых рабочих мест, а не "бутафорсикх" вакансий для имитации деятельности. Нилов подчеркнул, что необходимо учитывать региональную и отраслевую специфику, так как подходы не могут быть универсальными для всех. Необходимо проявить гибкость, которая позволит адаптировать меры поддержки к особенностям конкретных территорий и секторов экономики, полагает он. "Я, безусловно, поддерживаю саму идею Ассоциации "АВАНТИ" по введению квот для предприятий по трудоустройству участников СВО, но при этом хочу подчеркнуть, что реализация данной инициативы должна быть крайне взвешенной и аккуратной. Наша общая задача – не просто декларировать принципы, а создать устойчивую систему, которая будет работать на благо страны, бизнеса и граждан, не допуская перекосов и дискредитирующих практик", - отметил парламентарий. Нилов считает, что данная инициатива имеет все шансы стать рабочей на федеральном уровне.

https://ria.ru/20250611/fond-2022345839.html

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ярослав нилов, общество, госдума рф, россия