https://ria.ru/20250611/gosduma-2022327521.html

Госдума отклонила законопроект о полном запрете рекламы энергетиков

Госдума отклонила законопроект о полном запрете рекламы энергетиков - РИА Новости, 11.06.2025

Госдума отклонила законопроект о полном запрете рекламы энергетиков

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы тонизирующих (энергетических) напитков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:49:00+03:00

2025-06-11T17:49:00+03:00

2025-06-11T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы тонизирующих (энергетических) напитков. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Учитывая наносимый энергетиками вред здоровью детей, подростков, молодежи и взрослого населения, необходимо установить на федеральном уровне запрет на рекламу этих напитков, как это уже сделано в отношении табака, считают авторы. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике. Кабмин обратил внимание, что необходимые меры по защите несовершеннолетних от злоупотребления тонизирующими напитками уже предусмотрены в законе о рекламе. А реклама таких напитков, в том числе энергетических, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", запрещена. Кроме того, сейчас не допускается оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). А поскольку оборот тонизирующих напитков, соответствующих требованиям технического регулирования, в России не запрещен, то предлагаемый запрет "существенно ограничит" права лиц, занимающихся их производством и реализацией, отмечается в официальном отзыве правительства. Комитет по экономполитике в свою очередь считает, что для достижения целей, заявленных авторами законопроекта, следует обратить внимание потребителей на вред чрезмерного потребления тонизирующих (энергетических) напитков, а не вводить полный запрет на их рекламу. В этой связи комитет полагает целесообразным проработать вопрос ограничения рекламы тонизирующих (энергетических) напитков по аналогии с уже существующими законодательными ограничениями рекламы иных видов товаров. Это "будет способствовать снижению употребления этой продукции, в том числе и несовершеннолетними", сказано в заключении комитета.

https://ria.ru/20250607/energetiki-2021490745.html

https://ria.ru/20250605/napitki-2020996453.html

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россия, общество, госдума рф, елена афанасьева, лдпр