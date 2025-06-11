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В Госдуме предложили оценить эффективность глав регионов по здоровью детей
В Госдуме предложили оценить эффективность глав регионов по здоровью детей - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме предложили оценить эффективность глав регионов по здоровью детей
Необходимо включить показатели здоровья детей и развития спортивной инфраструктуры в ключевые критерии оценки эффективности глав регионов РФ, считает глава... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:57:00+03:00
2025-06-11T16:57:00+03:00
2025-06-11T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо включить показатели здоровья детей и развития спортивной инфраструктуры в ключевые критерии оценки эффективности глав регионов РФ, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "По данным исследовательского центра здоровья детей, уровень физической подготовленности детей за последние 20 лет существенно снизился. Это связано с бесконтрольным использованием гаджетов, отсутствием мотивации заниматься спортом, недоступностью спортивной инфраструктуры, особенно в небольших городах и селах. Считаем необходимым включить показатели здоровья детей и развития спортивной инфраструктуры в ключевые критерии оценки эффективности глав регионов", - написал Леонов в своем Telegram-канале. По его словам, высокая учебная нагрузка также снижает мотивацию детей к занятию спортом. "Большое количество уроков в день, занятия с репетиторами и выполнение домашних заданий порождают рост психических расстройств среди школьников за последние 5 лет на 18%! Срочно нужно решать вопрос с избыточной учебной нагрузкой", - добавил парламентарий. Кроме того, по мнению Леонова, все медицинские пункты государственных школ должны быть в составе медицинских организаций. Он отметил, что так более эффективно выстраивается связь между поликлиникой и школой. В Госдуме в среду прошел правительственный час на тему "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта", в котором приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.
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россия, сергей леонов, дмитрий чернышенко, александр бугаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Сергей Леонов, Дмитрий Чернышенко, Александр Бугаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Госдуме предложили оценить эффективность глав регионов по здоровью детей
Депутат Леонов предложил оценить эффективность глав регионов по здоровью детей