https://ria.ru/20250611/gosduma-2022204122.html

В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей - РИА Новости, 11.06.2025

В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:07:00+03:00

2025-06-11T12:07:00+03:00

2025-06-11T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна маркировка, с какого возраста ее рекомендуется покупать детям. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Надо спросить родителей... давайте мы спросим первых психологов... поэтому надо маркировку только для детей... надо посмотреть, кому опасно", - сказала она журналистам. Также она отметила, что пока российский рынок не будет заполнен игрушками российских производителей и пока не созданы условия для производителей РФ, до тех пор "будут китайские матрёшки с раскосыми глазками". По словам Останиной, запретами проблемы не решить, нужен интерес к российским игрушкам и интерес производителей по насыщению рынка игрушками. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка. -0-

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