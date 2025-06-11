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В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей - РИА Новости, 11.06.2025
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12:07 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022204122.html
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:07:00+03:00
2025-06-11T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна маркировка, с какого возраста ее рекомендуется покупать детям. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Надо спросить родителей... давайте мы спросим первых психологов... поэтому надо маркировку только для детей... надо посмотреть, кому опасно", - сказала она журналистам. Также она отметила, что пока российский рынок не будет заполнен игрушками российских производителей и пока не созданы условия для производителей РФ, до тех пор "будут китайские матрёшки с раскосыми глазками". По словам Останиной, запретами проблемы не решить, нужен интерес к российским игрушкам и интерес производителей по насыщению рынка игрушками. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка. -0-
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

Депутат Останина предложила выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна маркировка, с какого возраста ее рекомендуется покупать детям.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
"Надо спросить родителей... давайте мы спросим первых психологов... поэтому надо маркировку только для детей... надо посмотреть, кому опасно", - сказала она журналистам.
Также она отметила, что пока российский рынок не будет заполнен игрушками российских производителей и пока не созданы условия для производителей РФ, до тех пор "будут китайские матрёшки с раскосыми глазками".
По словам Останиной, запретами проблемы не решить, нужен интерес к российским игрушкам и интерес производителей по насыщению рынка игрушками.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка. -0-
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек
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