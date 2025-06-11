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В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС - РИА Новости, 11.06.2025
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06:31 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022156764.html
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:31:00+03:00
2025-06-11T06:31:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам для пострадавших заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть следующие варианты решения проблем обманутых заказчиков ИЖС… Предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам, а также приостановку начисления процентов и штрафных санкций для пострадавших заемщиков ИЖС", - сказано в письме. Поскольку по льготным ипотечным программам правительство РФ компенсирует банкам разницу между рыночной и субсидированной процентной ставкой, в документе предлагается перенаправить средства господдержки не на компенсации банкам, а на прямое финансирование достройки жилых домов пострадавших заемщиков. Аксененко также предложил обязать банки при наличии неотправленных вторых траншей перечислять их на счет заемщика для самостоятельной достройки домов. Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос об ужесточении требований к банковской аккредитации подрядных организаций. "Я уже очень долго бьюсь за справедливое решение проблемы обманутых заказчиков ИЖС. По сути, их "кинули" банки. В первую очередь проблема именно в этом", - сказал Аксененко РИА Новости. Он рассказал, что, когда люди только приходили брать ипотеку, сотрудники финорганизаций предлагали им оформлять договоры с аккредитованными заказчиками, а "аккредитация" в глазах обычного человека означает нечто проверенное и надежное, и именно так воспринимались заказчиками рекомендованные фирмы. "Однако, когда выяснилось, что компании оказались мошенниками и, собрав деньги, растворились, банки отвернулись от заемщиков, заявив, что аккредитация была не обязательная, ничего по сути не значила, да и в целом, никто не заставлял заключаться именно с предложенными компаниями", - добавил парламентарий. Депутат уточнил, что люди долгое время пытаются доказать обратное: без аккредитации подрядчика ипотеку просто не выдавали, и сейчас , по его словам, такой же позиции придерживается правительство: если у застройщика не было банковской аккредитации, заемщик не имел выбора привести, например, собственного подрядчика. "Получается, что в руки мошенников людей привели именно банки. В связи с этим считаю необходимым обязать банки нести ответственность за содеянное. Понятно, что по суду мошенников отправят за решетку, но сути проблемы обманутых людей это не изменит: дома не появятся, а кредиты останутся висеть мертвым грузом", - сообщил политик. Поэтому Аксененко предлагает возложить ответственность по финансированию достройки домов именно на те банковские организации, которые стали пособниками мошенников. Он подчеркнул, что в настоящее время банки кроме денег от заемщиков получают сверху деньги от государства – в качестве выпадающих доходов из-за разницы между льготной ипотечной ставкой и среднерыночной. А это, по его мнению, – огромные суммы, которых вполне хватит, чтобы закончить стройки, и речь не идет о тех деньгах, которые были переданы банку в качестве первоначальных взносов и по госпрограммам, например, материнские капиталы. "Поэтому считаю, что ЦБ как регулятор должен вмешаться и в кратчайшие сроки обеспечить исполнение такой меры решения проблемы. Люди находятся в очень сложных ситуациях и бросить их наедине с такой колоссальной проблемой государство не имеет права", - подытожил Аксененко.
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000461481.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС

Депутат Аксененко просит ЦБ замораживать ипотеку для пострадавших ИЖС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам для пострадавших заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть следующие варианты решения проблем обманутых заказчиков ИЖС… Предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам, а также приостановку начисления процентов и штрафных санкций для пострадавших заемщиков ИЖС", - сказано в письме.
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Поскольку по льготным ипотечным программам правительство РФ компенсирует банкам разницу между рыночной и субсидированной процентной ставкой, в документе предлагается перенаправить средства господдержки не на компенсации банкам, а на прямое финансирование достройки жилых домов пострадавших заемщиков.
Аксененко также предложил обязать банки при наличии неотправленных вторых траншей перечислять их на счет заемщика для самостоятельной достройки домов. Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос об ужесточении требований к банковской аккредитации подрядных организаций.
"Я уже очень долго бьюсь за справедливое решение проблемы обманутых заказчиков ИЖС. По сути, их "кинули" банки. В первую очередь проблема именно в этом", - сказал Аксененко РИА Новости.
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Он рассказал, что, когда люди только приходили брать ипотеку, сотрудники финорганизаций предлагали им оформлять договоры с аккредитованными заказчиками, а "аккредитация" в глазах обычного человека означает нечто проверенное и надежное, и именно так воспринимались заказчиками рекомендованные фирмы.
"Однако, когда выяснилось, что компании оказались мошенниками и, собрав деньги, растворились, банки отвернулись от заемщиков, заявив, что аккредитация была не обязательная, ничего по сути не значила, да и в целом, никто не заставлял заключаться именно с предложенными компаниями", - добавил парламентарий.
Депутат уточнил, что люди долгое время пытаются доказать обратное: без аккредитации подрядчика ипотеку просто не выдавали, и сейчас , по его словам, такой же позиции придерживается правительство: если у застройщика не было банковской аккредитации, заемщик не имел выбора привести, например, собственного подрядчика.
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"Получается, что в руки мошенников людей привели именно банки. В связи с этим считаю необходимым обязать банки нести ответственность за содеянное. Понятно, что по суду мошенников отправят за решетку, но сути проблемы обманутых людей это не изменит: дома не появятся, а кредиты останутся висеть мертвым грузом", - сообщил политик.
Поэтому Аксененко предлагает возложить ответственность по финансированию достройки домов именно на те банковские организации, которые стали пособниками мошенников.
Он подчеркнул, что в настоящее время банки кроме денег от заемщиков получают сверху деньги от государства – в качестве выпадающих доходов из-за разницы между льготной ипотечной ставкой и среднерыночной. А это, по его мнению, – огромные суммы, которых вполне хватит, чтобы закончить стройки, и речь не идет о тех деньгах, которые были переданы банку в качестве первоначальных взносов и по госпрограммам, например, материнские капиталы.
"Поэтому считаю, что ЦБ как регулятор должен вмешаться и в кратчайшие сроки обеспечить исполнение такой меры решения проблемы. Люди находятся в очень сложных ситуациях и бросить их наедине с такой колоссальной проблемой государство не имеет права", - подытожил Аксененко.
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