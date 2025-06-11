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В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы - РИА Новости, 11.06.2025
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14:35 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/golosovanie-2022247055.html
В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы
В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы - РИА Новости, 11.06.2025
В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы
Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения, в качестве претендентов на звание... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:35:00+03:00
2025-06-11T14:35:00+03:00
общество
челябинская область
михаил козлов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения, в качестве претендентов на звание маскота участвуют крокодил и енот. Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В Челябинской области символом психоневрологической больницы №1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов. "Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков… Попробуем воплотить замысел", - написал Поддубный в своем Telegram-канале. В голосовании участвуют два варианта: крокодил и енот. В настоящее время лидирует первый из них. Также желающие могут предложить свой вариант.
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челябинская область
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РИА Новости
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общество, челябинская область, михаил козлов
Общество, Челябинская область, Михаил Козлов
В свердловском наркодиспансере голосуют за маскота больницы

В свердловском наркодиспансере открыли голосование за талисман больницы

© Фото : Антон Поддубный / TelegramГлавный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения
Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Антон Поддубный / Telegram
Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный открыл голосование за талисман учреждения, в качестве претендентов на звание маскота участвуют крокодил и енот.
Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В Челябинской области символом психоневрологической больницы №1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов.
"Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков… Попробуем воплотить замысел", - написал Поддубный в своем Telegram-канале.
В голосовании участвуют два варианта: крокодил и енот. В настоящее время лидирует первый из них. Также желающие могут предложить свой вариант.
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