https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html

На поддержку белгородских семей с детьми направлено 42 млрд руб в 2024 году

На поддержку белгородских семей с детьми направлено 42 млрд руб в 2024 году - РИА Новости, 11.06.2025

На поддержку белгородских семей с детьми направлено 42 млрд руб в 2024 году

Объем мер поддержки семей с детьми в Белгородской области в прошлом году составил 42 миллиарда рублей, власти региона создают все условия для раскрытия талантов РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:13:00+03:00

2025-06-11T17:13:00+03:00

2025-06-11T17:13:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Объем мер поддержки семей с детьми в Белгородской области в прошлом году составил 42 миллиарда рублей, власти региона создают все условия для раскрытия талантов юных белгородцев, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе отчёта перед депутатами областной думы о работе правительства Белгородской области за 2024 год. Как подчеркнул глава региона, развитие образования — один из приоритетов работы правительства Белгородской области. В 2022 году было утверждено выравнивание норматива финансирования на одного обучающегося, который подняли до уровня гимназий и лицеев. В 2024 году на каждого ребёнка было направлено порядка 144 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 37 тысяч рублей. "А общий объём мер поддержки семей и детей в Белгородской области в 2024 году составил 42 миллиарда рублей, это на 10 миллиардов рублей больше по сравнению с 2021 годом", - отметил Гладков. Он подчеркнул, что власти региона понимают, как важно формировать среду, в которой ребенок проведёт первые 15 лет жизни. Белгородская область стала одним из регионов, в котором будет построена Президентская школа. "Мы первыми в стране вошли в концессию с ВЭБ.РФ, чтобы начать строить новые школы. И первыми сдали три таких объекта, например, школу на 1,1 тысячи мест в посёлке Новосадовый Белгородского района. В системе образования главная задача — дать нашим детям возможность развивать свои таланты и воплощать мечты. И мы продолжим уделять этому максимальное внимание", — подчеркнул губернатор. Он также сообщил о том, что в Белгородской области начали масштабную программу строительства и капитального ремонта школ и детских садов. По итогам 2025 года каждый третий ребенок будет посещать новое или обновлённое учреждение. Планируется, что к 2030 году такая возможность будет у каждого второго ребенка в области. Также продолжается работа по профильным классам, которые созданы по всей области. В 2024 году 295 выпускников таких классов поступили в медицинские институты и колледжи. Уже в 2025 году в регионе откроют первые в Российской Федерации агро-классы и дорожные классы. Кроме того, регион первым в стране запустил непрерывное IT-образование в школах и детсадах, которым сейчас охвачено почти 160 тысяч детей. В марте 2024 года в Белгородской области открыли "Школу 21" — совместный проект со Сбером, который стал продолжением непрерывной системы IT-образования. А в 2025 году в регионе запустят проект по развитию цифровых специальностей на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума. Логичным завершением этой работы станет запуск в этом году новой образовательной структуры "IThub" на базе Белгородского индустриального колледжа — "IThub" станет единственным в России бесплатным проектом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обозначил, что в 2019 году регион занимал 63-е место в рейтинге Рособрнадзора по оценке качества и объективности проведения ЕГЭ и 23-е место в рейтинге министерства просвещения РФ по качеству образования. А уже по итогам 2024 года Белгородская область заняла второе место по качеству и объективности проведения ЕГЭ и девятое по качеству образования.

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белгородская область, россия, вячеслав гладков