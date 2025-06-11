https://ria.ru/20250611/gladkov-2022272910.html
Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей
Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей - РИА Новости, 11.06.2025
Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей
Более 20 миллиардов рублей были направлены из федерального бюджета в Белгородскую область на поддержку жителей и бизнеса в 2024 году, сообщил губернатор региона РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:41:00+03:00
2025-06-11T15:41:00+03:00
2025-06-11T16:01:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей были направлены из федерального бюджета в Белгородскую область на поддержку жителей и бизнеса в 2024 году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе отчета о деятельности регионального правительства по итогам прошлого года. "Свой отчёт хочу начать со слов благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за его личное участие и помощь в очень сложный период для нашего региона. Эта поддержка, в 2024 году, как и в 2025-м – была для нас определяющей… В целом из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу поступило более 20 миллиардов", - сказал Гладков. По словам главы региона, в том числе эти средства были направлены на покупку или строительство жилья пострадавшим семьям региона, которые утратили свое жилье из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. На сегодняшний день из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысячи уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета. Как отметили в правительстве региона, с начала СВО Белгородской области по решению президента РФ Владимира Путина было выделено порядка 23 миллиардов рублей из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда, в 2024 - 6,1 миллиарда, в 2025 - 7,4 миллиарда рублей. Право на компенсацию имеют жители Белгородской области, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где был введен режим ЧС. Новое жильё предоставляется в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые квартиры и дома или же строящиеся подбираются, исходя из квадратуры пострадавшего жилья собственников. Недвижимость оформляется в собственность пострадавших жителей.
https://ria.ru/20250611/belgorod-2022183838.html
https://ria.ru/20250609/gladkov-2021785671.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, поддержка бизнеса
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Поддержка бизнеса
Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей
Гладков: помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей
БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей были направлены из федерального бюджета в Белгородскую область на поддержку жителей и бизнеса в 2024 году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе отчета о деятельности регионального правительства по итогам прошлого года.
"Свой отчёт хочу начать со слов благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за его личное участие и помощь в очень сложный период для нашего региона. Эта поддержка, в 2024 году, как и в 2025-м – была для нас определяющей… В целом из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу поступило более 20 миллиардов", - сказал Гладков.
По словам главы региона, в том числе эти средства были направлены на покупку или строительство жилья пострадавшим семьям региона, которые утратили свое жилье из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ.
На сегодняшний день из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысячи уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета.
Как отметили в правительстве региона, с начала СВО Белгородской области по решению президента РФ Владимира Путина было выделено порядка 23 миллиардов рублей из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда, в 2024 - 6,1 миллиарда, в 2025 - 7,4 миллиарда рублей.
Право на компенсацию имеют жители Белгородской области, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где был введен режим ЧС. Новое жильё предоставляется в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые квартиры и дома или же строящиеся подбираются, исходя из квадратуры пострадавшего жилья собственников. Недвижимость оформляется в собственность пострадавших жителей.