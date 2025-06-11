https://ria.ru/20250611/gladkov-2022272910.html

Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей

Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей - РИА Новости, 11.06.2025

Помощь белгородским жителям и бизнесу в 2024 г превысила 20 млрд рублей

Более 20 миллиардов рублей были направлены из федерального бюджета в Белгородскую область на поддержку жителей и бизнеса в 2024 году, сообщил губернатор региона РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:41:00+03:00

2025-06-11T15:41:00+03:00

2025-06-11T16:01:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

поддержка бизнеса

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей были направлены из федерального бюджета в Белгородскую область на поддержку жителей и бизнеса в 2024 году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе отчета о деятельности регионального правительства по итогам прошлого года. "Свой отчёт хочу начать со слов благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за его личное участие и помощь в очень сложный период для нашего региона. Эта поддержка, в 2024 году, как и в 2025-м – была для нас определяющей… В целом из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу поступило более 20 миллиардов", - сказал Гладков. По словам главы региона, в том числе эти средства были направлены на покупку или строительство жилья пострадавшим семьям региона, которые утратили свое жилье из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. На сегодняшний день из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысячи уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета. Как отметили в правительстве региона, с начала СВО Белгородской области по решению президента РФ Владимира Путина было выделено порядка 23 миллиардов рублей из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда, в 2024 - 6,1 миллиарда, в 2025 - 7,4 миллиарда рублей. Право на компенсацию имеют жители Белгородской области, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где был введен режим ЧС. Новое жильё предоставляется в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые квартиры и дома или же строящиеся подбираются, исходя из квадратуры пострадавшего жилья собственников. Недвижимость оформляется в собственность пострадавших жителей.

https://ria.ru/20250611/belgorod-2022183838.html

https://ria.ru/20250609/gladkov-2021785671.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, поддержка бизнеса