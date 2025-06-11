https://ria.ru/20250611/germaniya-2022176231.html

Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин

Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2025

Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин

В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:02:00+03:00

2025-06-11T10:02:00+03:00

2025-06-11T10:03:00+03:00

политика

германия

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы, со своей стороны, всегда и искренне стремились к этому, и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну – ни одного", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клекнер, который размещен на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, германия, россия, вячеслав володин, госдума рф