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Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2025
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10:02 11.06.2025 (обновлено: 10:03 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/germaniya-2022176231.html
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2025
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин
В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:02:00+03:00
2025-06-11T10:03:00+03:00
политика
германия
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы, со своей стороны, всегда и искренне стремились к этому, и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну – ни одного", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клекнер, который размещен на сайте Госдумы.
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политика, германия, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Германия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин

Володин: РФ хочет развивать отношения с ФРГ и ничего не предпринимала против нее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы, со своей стороны, всегда и искренне стремились к этому, и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну – ни одного", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клекнер, который размещен на сайте Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию
30 мая, 08:00
 
ПолитикаГерманияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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