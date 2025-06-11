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Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2025
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин
В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:02:00+03:00
2025-06-11T10:02:00+03:00
2025-06-11T10:03:00+03:00
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, РФ никогда не предпринимала шагов против интересов Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы знаем, что в ФРГ много людей, которые искренне стремятся развивать отношения с Россией. Мы, со своей стороны, всегда и искренне стремились к этому, и не сделали ни одного шага против интересов Германии. Подчеркну – ни одного", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клекнер, который размещен на сайте Госдумы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, германия, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Германия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия никогда не предпринимала шагов против интересов ФРГ, заявил Володин
Володин: РФ хочет развивать отношения с ФРГ и ничего не предпринимала против нее