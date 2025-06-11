Политики СДПГ выступили за переговоры с Россией, пишут СМИ
Stern: видные деятели СДПГ выступили за начало переговоров Германии с Россией
© Getty Images / picture alliance / Jan WoitasСимволика партии социал-демократов Германии (СДПГ) на пресс-конференции
© Getty Images / picture alliance / Jan Woitas
Символика партии социал-демократов Германии (СДПГ) на пресс-конференции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июн — РИА Новости. Ряд крупных политиков входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ, сообщает журнал Stern со ссылкой на подписанный политиками манифест.
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"В обозначенном как "манифест" документе с заголовком "Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание" несколько видных социал-демократов требуют немедленного разворота во внешней и политике безопасности", — пишет издание, в чьем распоряжении оказался документ.
Социал-демократы, среди прочего, требуют ряда конкретных мер, включая курс на сближение с Россией, и подчеркивают необходимость "интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств".
"Поддержка Украины в ее правовых притязаниях в области международного права должна быть увязана с законными интересами всех (стран. — Прим. ред.) в Европе в безопасности и стабильности. На этой основе необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня", — цитирует издание "манифест".
Другие требования, содержащиеся в документе:
- постепенный возврат к нормализации отношений и сотрудничеству с Россией;
- учет потребностей Глобального Юга;
- отказ от планов размещения новых американских ракет средней дальности в Германии;
- пересмотр запланированного увеличения оборонных расходов до 3,5 или пяти процентов от ВВП.
Stern отмечает, что документ противоречит линии федерального правительства, а также курсу собственного партийного руководства социал-демократов. У власти в Германии и большинстве европейских стран находятся силы, которые видят будущее прежде всего в стратегии военной конфронтации и многомиллиардных тратах на вооружение, указано в материале.
"Вместо того чтобы увязывать необходимую обороноспособность с политикой контроля над вооружениями и разоружения для достижения общей безопасности и взаимной способности к миру, навязывается необходимость все большего вооружения и подготовки к якобы надвигающейся войне", — говорится в "манифесте".
По данным издания, документ подписан несколькими десятками видных социал-демократов, представляющих преимущественно левое крыло партии. Среди них — бывший глава фракции Рольф Мютцених, специалист по внешней политике Ральф Штегнер, экс-председатель партии Норберт Вальтер-Борьянс, бывший федеральный министр финансов Ханс Айхель а также другие депутаты бундестага.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на начавшийся мирный переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о решении конфликта с помощью демонстрации силы.
В конце мая Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.