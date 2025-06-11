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В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма
В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма
Единая цифровая платформа в сфере туризма находится в стадии разработки, сообщил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:35:00+03:00
2025-06-11T14:35:00+03:00
2025-06-11T14:35:00+03:00
технологии
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сангаджи тарбаев
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Единая цифровая платформа в сфере туризма находится в стадии разработки, сообщил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма. "Коллеги из …Минэкономразвития… доложили нам и рассказали, что эта платформа находится сейчас в стадии разработки, и - частично - могу сказать, что цифровизация туризма - она идет уже сейчас", - сказал он на пресс-конференции. По словам депутата, россияне все чаще выбираю для планирования своего отдыха цифровые платформы. "Главным исполнителем этой задачи является Минэкономразвития… Разработка идет полным ходом", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что функционал платформы может дублировать те услуги, которые "сегодня представлены на рынке", а также платформа может предлагать россиянам в том числе заказывать варианты для отдыха, информировать о новых открывшихся объектах. Но главная функция, по мнению парламентария, - безопасность данных пользователей во время путешествий.
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технологии, россия, сангаджи тарбаев, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, общество
Технологии, Россия, Сангаджи Тарбаев, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма
Депутат Тарбаев рассказал о разработке единой цифровой платформы в сфере туризма