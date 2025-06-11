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Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах

Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах - РИА Новости, 11.06.2025

Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах

Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:12:00+03:00

2025-06-11T14:12:00+03:00

2025-06-11T14:12:00+03:00

общество

вячеслав володин

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла. В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. "Вот вы (Анна Попова - руководитель Роспотребнадзора) взяли сейчас, ввели норматив, когда отменили в школах и в детских лагерях мыло. Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых, а это значит уже конструкции должны быть, это дальше пузырёчки должны быть, это всё удорожает. И удорожает содержание. Вы вот задумайтесь, что вы делаете", - сказал Володин. По его словам, Роспотребнадзор убедил всех, что "хозяйственное мыло вредным является". "Надо обязательно парфюмерное и со всеми этими добавками, но здесь вопрос, в том числе, вот вы говорите о необходимости проведения экспертиз, а здесь надо и антикоррупционную экспертизу проводить, потому что кто там лоббирует вот это жидкое мыло, это же вот коллеги опять задумайтесь, что у нас происходит", - добавил Володин. -0-

https://realty.ria.ru/20250611/volodin-2022236969.html

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общество, вячеслав володин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф