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Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах
Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах - РИА Новости, 11.06.2025
Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах
Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
2025-06-11T14:12:00+03:00
общество
вячеслав володин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла. В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. "Вот вы (Анна Попова - руководитель Роспотребнадзора) взяли сейчас, ввели норматив, когда отменили в школах и в детских лагерях мыло. Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых, а это значит уже конструкции должны быть, это дальше пузырёчки должны быть, это всё удорожает. И удорожает содержание. Вы вот задумайтесь, что вы делаете", - сказал Володин. По его словам, Роспотребнадзор убедил всех, что "хозяйственное мыло вредным является". "Надо обязательно парфюмерное и со всеми этими добавками, но здесь вопрос, в том числе, вот вы говорите о необходимости проведения экспертиз, а здесь надо и антикоррупционную экспертизу проводить, потому что кто там лоббирует вот это жидкое мыло, это же вот коллеги опять задумайтесь, что у нас происходит", - добавил Володин. -0-
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общество, вячеслав володин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Володин раскритиковал Роспотребнадзор за норматив по жидкому мылу в школах
Володин раскритиковал Роспотребнадзор за внедрение в школах только жидкого мыла