https://ria.ru/20250611/garvard-2022331131.html

Гарвард отверг идею об открытии "кампуса в изгнании" в Германии

Гарвард отверг идею об открытии "кампуса в изгнании" в Германии - РИА Новости, 11.06.2025

Гарвард отверг идею об открытии "кампуса в изгнании" в Германии

Гарвард не принял предложение государственного министра ФРГ по делам культуры и СМИ Вольфрама Ваймера об открытии "кампуса в изгнании" в Германии, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:59:00+03:00

2025-06-11T17:59:00+03:00

2025-06-11T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гарвард не принял предложение государственного министра ФРГ по делам культуры и СМИ Вольфрама Ваймера об открытии "кампуса в изгнании" в Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя университета. В мае Ваймер заявил в интервью агентству Блумберг, что Германия могла бы сформировать у себя "кампус в изгнании" для студентов Гарварда на фоне введенного администрацией президента США Дональда Трампа запрета на прием университетом иностранных студентов. Позднее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило со ссылкой на министерство, что с Гарвардом ведутся переговоры. "Университет Гарвард отверг инициативу государственного министра по делам культуры Вольфрама Ваймера… создать в Германии "кампус в изгнании", - говорится в материале. Гарвард пока не планирует расширяться за пределы США, пишет издание. "Открытие кампуса за пределами Соединенных Штатов на данный момент не является вариантом для Гарварда", - приводится в статье комментарий университета. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

https://ria.ru/20250606/ssha-2021225625.html

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в мире, германия, сша, дональд трамп