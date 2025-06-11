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В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 11.06.2025
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11:46 11.06.2025 (обновлено: 11:59 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/fsb-2022199312.html
В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт
В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 11.06.2025
В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт
Агент украинских спецслужб задержан в Новгородской области при подготовке теракта, он изъял из тайника СВУ для подрыва автомобиля ветерана СВО, сообщает ЦОС... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:46:00+03:00
2025-06-11T11:59:00+03:00
новгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Агент украинских спецслужб задержан в Новгородской области при подготовке теракта, он изъял из тайника СВУ для подрыва автомобиля ветерана СВО, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Новгородской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб", - говорится в сообщении.Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю - ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России."В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "б" части 3 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и пункта "а" части 3, статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 ("Диверсия"), 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации") УК России и розыску их заказчика.В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html
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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
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новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, общество
Новгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Общество
В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт

ФСБ: в Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Агент украинских спецслужб задержан в Новгородской области при подготовке теракта, он изъял из тайника СВУ для подрыва автомобиля ветерана СВО, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Новгородской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
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Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.
Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю - ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России.
"В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "б" части 3 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и пункта "а" части 3, статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 ("Диверсия"), 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации") УК России и розыску их заказчика.
В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
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Новгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаОбщество
 
 
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