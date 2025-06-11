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ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025
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09:48 11.06.2025 (обновлено: 10:56 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/fsb-2022173727.html
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ задержала директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:48:00+03:00
2025-06-11T10:56:00+03:00
россельхозбанк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
орловская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ задержала директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", — заявили в ФСБ.Отмечается, что задержанный знал о корпоративном споре у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", однако организовал перевод 2,4 миллиона евро по фиктивному контракту компании, зарегистрированной в Сингапуре.В результате Россельхозбанк получил ущерб на 167 миллионов 715 тысяч рублей."Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — отмечается в релизе.Его заключили под стражу."Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", — добавили в ЦОС ФСБ.Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур
Видео задержания сотрудника филиала Россельхозбанка в Орловской области, который перевел 2,4 млн евро по фиктивному контракту в Сингапур, публикует ФСБ.
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россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, орловская область
Россельхозбанк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Орловская область
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ задержала главу филиала Россельхозбанка в Орле за вывод €2,4 млн за рубеж

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ задержала директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", — заявили в ФСБ.
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Отмечается, что задержанный знал о корпоративном споре у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", однако организовал перевод 2,4 миллиона евро по фиктивному контракту компании, зарегистрированной в Сингапуре.
В результате Россельхозбанк получил ущерб на 167 миллионов 715 тысяч рублей.
"Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — отмечается в релизе.
Его заключили под стражу.
"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", — добавили в ЦОС ФСБ.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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РоссельхозбанкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияОрловская область
 
 
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