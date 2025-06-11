https://ria.ru/20250611/fsb-2022173727.html

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ задержала директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:48:00+03:00

2025-06-11T09:48:00+03:00

2025-06-11T10:56:00+03:00

россельхозбанк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

орловская область

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ задержала директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", — заявили в ФСБ.Отмечается, что задержанный знал о корпоративном споре у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", однако организовал перевод 2,4 миллиона евро по фиктивному контракту компании, зарегистрированной в Сингапуре.В результате Россельхозбанк получил ущерб на 167 миллионов 715 тысяч рублей."Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — отмечается в релизе.Его заключили под стражу."Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", — добавили в ЦОС ФСБ.Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html

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Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур Видео задержания сотрудника филиала Россельхозбанка в Орловской области, который перевел 2,4 млн евро по фиктивному контракту в Сингапур, публикует ФСБ. 2025-06-11T09:48 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, орловская область