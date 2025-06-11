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В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО - РИА Новости, 11.06.2025
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15:25 11.06.2025 (обновлено: 15:26 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/fsb--2022267347.html
В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО
В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО - РИА Новости, 11.06.2025
В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО
Уголовное дело заведено на жительницу города Саки в Крыму, которая пыталась получить выплату в связи со смертью в ходе СВО бывшего мужа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:25:00+03:00
2025-06-11T15:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жительницу города Саки в Крыму, которая пыталась получить выплату в связи со смертью в ходе СВО бывшего мужа, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Установлено, что жительница города Саки предоставила в военный комиссариат подложные документы, якобы дающие право на получение единовременной выплаты в связи со смертью супруга, проходившего службу в качестве военнослужащего в ходе специальной военной операции. При этом заявительница умышленно скрыла факт расторжения брака, что является основанием для отказа в выплате, отметили в ведомстве. "Действуя таким образом, она предоставила заведомо ложные сведения, что могло повлечь причинение ущерба федеральному бюджету в особо крупном размере. В отношении задержанной следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере)" , - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250611/direktor-2022208611.html
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саки (крым), республика крым, россия, общество
Саки (Крым), Республика Крым, Россия, Общество
В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО

ФСБ: в Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жительницу города Саки в Крыму, которая пыталась получить выплату в связи со смертью в ходе СВО бывшего мужа, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Установлено, что жительница города Саки предоставила в военный комиссариат подложные документы, якобы дающие право на получение единовременной выплаты в связи со смертью супруга, проходившего службу в качестве военнослужащего в ходе специальной военной операции. При этом заявительница умышленно скрыла факт расторжения брака, что является основанием для отказа в выплате, отметили в ведомстве.
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"Действуя таким образом, она предоставила заведомо ложные сведения, что могло повлечь причинение ущерба федеральному бюджету в особо крупном размере. В отношении задержанной следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере)" , - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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