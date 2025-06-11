https://ria.ru/20250611/finlyandiya-2022262656.html

В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией

В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией

Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:12:00+03:00

2025-06-11T15:12:00+03:00

2025-06-11T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. "На прошлой неделе мы подали иск в административный суд Хельсинки, где оспорили решение (управления транспорта и связи - ред.) Traficom о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. Почтовое сообщение с этими странами, положенное законом, было прекращено финской Posti (почта) в апреле 2022 года в одностороннем порядке", - говорится в сообщении общества. "Александровское общество" ранее обращалось по этому вопросу в финскую почтовую компанию Posti, направляло жалобу в прокуратуру Южной Финляндии, канцлеру юстиции и в Почтовый союз ООН. По словам "Александровского общества", Posti порекомендовала пользоваться услугами других частных организаций, а остальные организации ответа не дали. "В середине ноября мы отправили письмо в агентство транспорта и связи (Traficom)… Traficom ответил в мае 2025 года, нарушив сроки почти на два месяца: Traficom обязан отвечать на обращения в течение четырех месяцев. Мы же получили ответ спустя почти полгода. В своем ответе Traficom не усматривает нарушений в действиях Posti", - добавили в "Александровском обществе". Как уточнили в "Александровском обществе", Traficom представило им ответ Posti в октябре 2023 года, где компания обосновывает свое нежелание пересматривать решение об остановке почтового сообщения с РФ и Белоруссией. "Ни один из аргументов Posti нельзя назвать состоятельным. Большая часть аргументов является либо просто ложным фактом, либо отсылкой к несуществующей статье существующего нормативно-правового документа. К слову, юрист Traficom в своем ответе тоже ссылается на более не действующее решение одного из конгрессов Почтового союза ООН, которое является краеугольным в решении о том, что сообщение не будет возобновлено", - говорится в сообщении общества.

https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html

https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html

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финляндия, россия, в мире, белоруссия, общество