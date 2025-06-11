Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 11.06.2025 (обновлено: 15:13 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/finlyandiya-2022262656.html
В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией
В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией
Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:12:00+03:00
2025-06-11T15:13:00+03:00
финляндия
россия
в мире
белоруссия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. "На прошлой неделе мы подали иск в административный суд Хельсинки, где оспорили решение (управления транспорта и связи - ред.) Traficom о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. Почтовое сообщение с этими странами, положенное законом, было прекращено финской Posti (почта) в апреле 2022 года в одностороннем порядке", - говорится в сообщении общества. "Александровское общество" ранее обращалось по этому вопросу в финскую почтовую компанию Posti, направляло жалобу в прокуратуру Южной Финляндии, канцлеру юстиции и в Почтовый союз ООН. По словам "Александровского общества", Posti порекомендовала пользоваться услугами других частных организаций, а остальные организации ответа не дали. "В середине ноября мы отправили письмо в агентство транспорта и связи (Traficom)… Traficom ответил в мае 2025 года, нарушив сроки почти на два месяца: Traficom обязан отвечать на обращения в течение четырех месяцев. Мы же получили ответ спустя почти полгода. В своем ответе Traficom не усматривает нарушений в действиях Posti", - добавили в "Александровском обществе". Как уточнили в "Александровском обществе", Traficom представило им ответ Posti в октябре 2023 года, где компания обосновывает свое нежелание пересматривать решение об остановке почтового сообщения с РФ и Белоруссией. "Ни один из аргументов Posti нельзя назвать состоятельным. Большая часть аргументов является либо просто ложным фактом, либо отсылкой к несуществующей статье существующего нормативно-правового документа. К слову, юрист Traficom в своем ответе тоже ссылается на более не действующее решение одного из конгрессов Почтового союза ООН, которое является краеугольным в решении о том, что сообщение не будет возобновлено", - говорится в сообщении общества.
https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html
финляндия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, в мире, белоруссия, общество
Финляндия, Россия, В мире, Белоруссия, Общество
В Финляндии обжаловали остановку почтового сообщения с Россией

Русскоязычные в Финляндии вновь обжаловали остановку почтового сообщения с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии сообщило в Telegram-канале, что подало иск на решение финского управления транспорта и связи о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией.
"На прошлой неделе мы подали иск в административный суд Хельсинки, где оспорили решение (управления транспорта и связи - ред.) Traficom о невозобновлении почтового сообщения Финляндии с Россией и Белоруссией. Почтовое сообщение с этими странами, положенное законом, было прекращено финской Posti (почта) в апреле 2022 года в одностороннем порядке", - говорится в сообщении общества.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Уже сейчас". Премьер Финляндии выступил с дерзким планом против России
8 июня, 09:49
"Александровское общество" ранее обращалось по этому вопросу в финскую почтовую компанию Posti, направляло жалобу в прокуратуру Южной Финляндии, канцлеру юстиции и в Почтовый союз ООН. По словам "Александровского общества", Posti порекомендовала пользоваться услугами других частных организаций, а остальные организации ответа не дали.
"В середине ноября мы отправили письмо в агентство транспорта и связи (Traficom)… Traficom ответил в мае 2025 года, нарушив сроки почти на два месяца: Traficom обязан отвечать на обращения в течение четырех месяцев. Мы же получили ответ спустя почти полгода. В своем ответе Traficom не усматривает нарушений в действиях Posti", - добавили в "Александровском обществе".
Как уточнили в "Александровском обществе", Traficom представило им ответ Posti в октябре 2023 года, где компания обосновывает свое нежелание пересматривать решение об остановке почтового сообщения с РФ и Белоруссией.
"Ни один из аргументов Posti нельзя назвать состоятельным. Большая часть аргументов является либо просто ложным фактом, либо отсылкой к несуществующей статье существующего нормативно-правового документа. К слову, юрист Traficom в своем ответе тоже ссылается на более не действующее решение одного из конгрессов Почтового союза ООН, которое является краеугольным в решении о том, что сообщение не будет возобновлено", - говорится в сообщении общества.
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
26 мая, 12:04
 
ФинляндияРоссияВ миреБелоруссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала