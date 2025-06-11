https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html

В Европе накаляются газовые страсти

В Европе накаляются газовые страсти - РИА Новости, 11.06.2025

В Европе накаляются газовые страсти

В Европе неожиданно объявились новые защитники российских энергоресурсов — Франция и Бельгия. В последние годы санкционной войны только Венгрия и Словакия... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:00:00+03:00

2025-06-11T08:00:00+03:00

2025-06-11T08:00:00+03:00

экономика

россия

венгрия

европа

еврокомиссия

евросоюз

новатэк

ямал спг

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В Европе неожиданно объявились новые защитники российских энергоресурсов — Франция и Бельгия. В последние годы санкционной войны только Венгрия и Словакия находили в себе силы открыто заявлять о нежелании отказываться от российских энергоресурсов. Это не просто дешево и держит их экономики на плаву, так как стоимость энергии заложена в каждом товаре и каждой услуге, — не менее важно, что доставка ресурсов из России удобна, быстра и недорога. Тогда как альтернативный газ или нефть приходится искать на мировом рынке в жесткой конкуренции со всеми, по рыночным ценам без скидок, да еще тащить морем в чужую страну и потом через пол-Европы по суше, ведь выхода к морю ни у Венгрии, ни у Словакии нет.Почему же Бельгия и Франция неожиданно высказали опасения по поводу плана Еврокомиссии отказаться от любого российского газа с 2027 года?Дело в том, что обе страны получают СПГ из России. А наша страна является вторым после США поставщиком сжиженного газа в ЕС. Когда у нас появился газ с проекта "Ямал СПГ", Бельгия стала его главным перевалочным хабом. В бельгийский порт Зебрюгге приходили танкеры ледового класса с российским СПГ, который перегружали на обычные танкеры и отправляли дальше покупателям — в другие страны Европы или в Азию. Однако ранее ЕК уже лишила Бельгию этого заработка, запретив переваливать российский СПГ. Теперь перевалкой занимается Мурманская область, которая с радостью воспользовалась такой возможностью заработка.Перевалка необходима, поскольку газовозов ледового класса — ограниченное количество, они нужны в особых условиях Северного морского пути, чтобы больше продукции успеть вывезти, а обычных танкеров, которые легко справятся в более теплых водах, намного больше.Между тем Бельгия продолжает зарабатывать на том, что не запрещено: закупает СПГ у России для собственных нужд, но в основном для экспорта в соседние страны, в первую очередь в Германию. Немцы из-за подрывов "Северных потоков" и по политическим причинам отказались от трубопроводного российского газа, но продолжают получать и потреблять российский по происхождению газ, только пришедший к ним по морю и транзитом через Бельгию.Конечно, лишаться еще и этих доходов Бельгия не хочет, ведь она зарабатывает на приеме СПГ, его регазификации и доставке соседям.Франция делает бизнес ровно на том же, и отказываться от этих доходов тоже не спешит. Более того, в сохранении стабильных продаж российского СПГ с новатэковского проекта "Ямал СПГ" заинтересована еще и крупнейшая французская компания Total Energy. Она остается владельцем 20% в "Ямале СПГ" и еще 19,4% акций в "Новатэке", который является контрольным акционером этого проекта. Зачем же Total ухудшать положение своего российского актива? Сейчас французская компания, конечно, не получает дивиденды от этого актива, но он ей явно дорог (иначе французы вышли бы из проекта). Когда геополитическая ситуация уляжется, Total все-таки надеется снова начать получать свои дивиденды, а возможно, и вернуть недополученные за все эти годы доходы.Кроме того, у получателей российского СПГ есть в рукаве еще один весомый аргумент: из-за отказа от сжиженного природного газа из России пострадают только европейские покупатели, а не Москва. Потому что для проекта "Ямал СПГ" действуют налоговые льготы, в том числе нулевые экспортные пошлины. Это значит, что от экспорта СПГ российский бюджет ничего не получает и по доходам России этот запрет ЕК никак не ударит. Это, кстати, еще одна причина, почему Брюссель проводит газовый запрет не как санкции, а маскирует под следование зеленой повестке.Получится ли у Брюсселя реализовать задуманное, до конца не ясно. Но шансы довольно велики из-за хитрой процедуры принятия решения.Сейчас российский газ продолжает поступать в десять европейских стран двумя способами: по трубопроводу "Турецкий поток" и по морю в виде сжиженного природного газа. И Венгрия в числе этих стран. Если бы Евросоюз по старинке принял санкционный пакет, запрещающий и трубопроводные, и морские поставки газа в ЕС, то велика вероятность, что Венгрия (или Словакия, или они вместе) заблокировали бы эти санкции, как и весной 2022 года. Брюсселю пришлось бы снова идти на компромисс, а это очень неприятно и создает широкое пространство для сомнений в адекватности политики ЕК. Потому что аргументы Венгрии, почему ей нужны трубопроводные поставки из России, объективно весомы.Именно Венгрия в 2022 году отстояла и для себя, и для соседей право продолжать получать российскую нефть по построенному еще на советские деньги нефтепроводу "Дружба". Будапешт воспользовался своим правом вето при согласовании санкционного пакета весной того года: изначально Европа хотела запретить любые виды поставок нефти. Однако пришлось уступить Венгрии и исключить из санкций трубопроводные поставки, оставив запрет только на морскую доставку.Поэтому на сей раз ЕК решила схитрить. Отказ от любых газовых поставок из России, будь то морем или по трубопроводам, упаковали под зеленую повестку отказа в целом от традиционных энергоресурсов, который планируется к 2050 году. Но именно от российского газа надо отказаться в первую очередь — к 2027 году. И это не санкции, это новые законодательные нормы, придуманные ЕК. Их принятие тоже решается голосованием членов ЕС. Но чтобы принять санкционный пакет, проголосовать за должны все члены союза без исключения, а вот чтобы принять новые энергетические нормы ЕК, достаточно набрать простое большинство голосов. Это значит, что одной Венгрии, проголосовавшей против, будет недостаточно.Поэтому расширение числа тех, кто может проголосовать против, опасно для инициативы ЕК.А такой вариант тоже нельзя исключать окончательно. Он возможен, если произойдут серьезные геополитические изменения. Например, если конфликт на Украине закончится или в ряде европейских стран произойдет смена политических элит. В Германии, например, партия "Альтернатива" получает все большую популярность именно потому, что она выступает за экономическое сотрудничество с Россией. Многие немцы на себе почувствовали негативные последствия от разрыва экономических связей с нашей страной, не говоря об общем плачевном состоянии германской промышленности.Технически инфраструктура для быстрого возврата российского газа в Европу имеется. Есть и уцелевшая нитка "Северного потока — 2", и рабочий газопровод "Ямал — Европа", идущий через Польшу, и, в конце концов, украинская труба. Нужна только политическая воля и здравый смысл в европейских элитах.Впрочем, даже если ЕК удастся реализовать свой план и сделать российский газ в любом виде в Европе "персоной нон грата" к 2027 году, то это не конец. Возможно появление неожиданных лазеек для продолжения поставок нашего газа в ЕС — только под видом некоего другого газа. Речь идет о появлении посредников, которые будут покупать газ у России, а перепродавать его Европе под видом своего или некоего обезличенного газа.На роль такого посредника хорошо подходит, например, Турция, которая не прочь стать крупным газовым хабом и поднять свою значимость на Европейском континенте. Но посреднических вариантов в итоге может быть много. В конечном счете европейцам самим все еще нужен будет газ, и чем меньше будет дефицита предложения, тем адекватнее будут на него цены. Однако избежать биржевого роста цен на газ, отказавшись от прямых закупок российского топлива, Европе все равно не удастся. И это понимает каждая европейская страна: любой газ снова подорожает — и для всех без исключения.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html

https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html

https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

https://ria.ru/20250530/miller-2019934132.html

https://ria.ru/20250528/overchuk-2019454423.html

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экономика, россия, венгрия, европа, еврокомиссия, евросоюз, новатэк, ямал спг, турецкий поток, северный поток — 2, аналитика