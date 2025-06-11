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ЕС предложил ввести санкции против двух банков КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025
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21:36 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/es-2022379582.html
ЕС предложил ввести санкции против двух банков КНР, пишут СМИ
ЕС предложил ввести санкции против двух банков КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025
ЕС предложил ввести санкции против двух банков КНР, пишут СМИ
Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за якобы помощь России в обходе санкций союза, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:36:00+03:00
2025-06-11T21:36:00+03:00
россия
китай
в мире
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за якобы помощь России в обходе санкций союза, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, к которым оно получило доступ. По данным агентства, в рамках предложенных санкций финансовым институтам, базирующихся в ЕС, будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с РФ. "Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока... Банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые якобы помогали Москве обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций в обход санкций ЕС", - отмечает агентство со ссылкой на один из документов, к которым оно получило доступ. Блумберг не уточняет, какие именно банки КНР попадут под санкции. Газета Financial Times добавляет со ссылкой на двух неназванных чиновников, что два небольших региональных китайских банка, против которых могут ввести санкции ЕС, использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, подпадающих под существующие санкции ЕС. Издание добавляет, что пакет санкций может быть изменен в ходе переговоров между государствами-членами блока. Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата отмечала, что в ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016816578.html
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россия, китай, в мире, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Китай, В мире, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС предложил ввести санкции против двух банков КНР, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 2 банков КНР за якобы помощь России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за якобы помощь России в обходе санкций союза, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, к которым оно получило доступ.
По данным агентства, в рамках предложенных санкций финансовым институтам, базирующихся в ЕС, будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с РФ.
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"Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока... Банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые якобы помогали Москве обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций в обход санкций ЕС", - отмечает агентство со ссылкой на один из документов, к которым оно получило доступ.
Блумберг не уточняет, какие именно банки КНР попадут под санкции.
Газета Financial Times добавляет со ссылкой на двух неназванных чиновников, что два небольших региональных китайских банка, против которых могут ввести санкции ЕС, использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, подпадающих под существующие санкции ЕС. Издание добавляет, что пакет санкций может быть изменен в ходе переговоров между государствами-членами блока.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата отмечала, что в ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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