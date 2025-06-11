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В ЕС оценили законопроект Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 11.06.2025
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11:21 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/es-2022193100.html
В ЕС оценили законопроект Грэма* о санкциях против России
В ЕС оценили законопроект Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 11.06.2025
В ЕС оценили законопроект Грэма* о санкциях против России
Законопроект американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России никак не повлияет на позиции... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:21:00+03:00
2025-06-11T11:21:00+03:00
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России никак не повлияет на позиции Китая, Индии или других стран по экономическим связям с Россией, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес в американский конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Издание Euractiv, интервью которому дал спецпосланник ЕС, отмечает, что он высказался о законопроекте Грэма* "на удивление пессимистично". "Не думаю, что этот законопроект хоть в чем-то сможет повлиять на позицию Индии, Китая или какого угодно другого государства... Мы уже увидели на примере Китая, что взвинчивание пошлин приводит к взвинчиванию других", - заявил О'Салливан. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В ЕС оценили законопроект Грэма* о санкциях против России

О'Салливан: проект Грэма не изменит позиции стран по сотрудничеству с РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законопроект американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России никак не повлияет на позиции Китая, Индии или других стран по экономическим связям с Россией, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес в американский конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Издание Euractiv, интервью которому дал спецпосланник ЕС, отмечает, что он высказался о законопроекте Грэма* "на удивление пессимистично".
"Не думаю, что этот законопроект хоть в чем-то сможет повлиять на позицию Индии, Китая или какого угодно другого государства... Мы уже увидели на примере Китая, что взвинчивание пошлин приводит к взвинчиванию других", - заявил О'Салливан.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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