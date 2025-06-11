https://ria.ru/20250611/enisey-2022161054.html

После ЧП на Енисее откачали семь кубометров нефтесодержащей жидкости

После ЧП на Енисее откачали семь кубометров нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 11.06.2025

После ЧП на Енисее откачали семь кубометров нефтесодержащей жидкости

Семь кубометров нефтесодержащей жидкости откачали в специальные емкости за вторник после ЧП с судном на реке Енисей в Красноярском крае, сообщил глава... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:54:00+03:00

2025-06-11T07:54:00+03:00

2025-06-11T07:54:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Семь кубометров нефтесодержащей жидкости откачали в специальные емкости за вторник после ЧП с судном на реке Енисей в Красноярском крае, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Ведётся обработка загрязнённой акватории внутри боновых заграждений площадью около 4500 квадратных метров. Откачано семь кубометров нефтесодержащей жидкости в специальные ёмкости. Сегодня запланированы дальнейшие аналогичные работы. Дополнительно завезено ещё 200 литров сорбента", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, для предотвращения дальнейшего распространения нефтяного пятна ниже по течению, в районе посёлка Курбатово установлены боновые заграждения протяжённостью более 250 метров, которые планируется увеличить до 690 метров. Всего на ликвидацию последствий аварии привлечено свыше 100 специалистов разных ведомств и 26 единиц специальной техники. Принято решение усилить группировку дополнительными силами и средствами. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20250609/sudno-2021838555.html

https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)