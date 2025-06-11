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Мэр Лос-Анджелеса обвинила Трампа в использовании города для эксперимента
Мэр Лос-Анджелеса обвинила Трампа в использовании города для эксперимента - РИА Новости, 11.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса обвинила Трампа в использовании города для эксперимента
Президент США Дональд Трамп использует Лос-Анджелес как эксперимент для нарушения законов, чтобы распространить его на всю страну, заявила мэр американского... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:20:00+03:00
2025-06-11T14:20:00+03:00
2025-06-11T14:20:00+03:00
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РИМ, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует Лос-Анджелес как эксперимент для нарушения законов, чтобы распространить его на всю страну, заявила мэр американского города Карен Басс на брифинге журналистов с участием корреспондента газеты Repubblica. "Трамп использует наш город в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, насколько далеко он может зайти в нарушении закона. Если он преуспеет здесь, он сможет сделать это по всей стране", - приводит итальянское издание слова мэра. Трамп, по ее словам, описал Лос-Анджелес как город, захваченный нелегалами, которому нужны военные, чтобы очистить улицу, что не соответствует действительности. Мэр заявила, что в городе произошли "протесты, в основном мирные, в районе нескольких улиц вокруг мэрии". "Правда в том, что он использует нас в качестве эксперимента: если он может безнаказанно нарушать закон во втором городе Америки, то он сможет делать это где угодно", - сказала Басс. Кроме того, она обвинила Трампа в желании разрушить экономику города. "Он знает, что многие ключевые секторы зависят от труда иммигрантов. Это вредит людям, семьям и нашей администрации", - заявила мэр Лос-Анджелеса. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022141751.html
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Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе
Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе.
2025-06-11T14:20
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Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
2025-06-11T14:20
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в мире, лос-анджелес, сша, америка, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Америка, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Мэр Лос-Анджелеса обвинила Трампа в использовании города для эксперимента
Басс: Трамп использует Лос-Анджелес как эксперимент для нарушения законов