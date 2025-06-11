https://ria.ru/20250611/efimov-2022108202.html

Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома

Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома - РИА Новости, 11.06.2025

Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома

В центре Москвы пройдут работы по реставрации дома Моссельпрома, являющегося памятником конструктивизма, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:12:00+03:00

2025-06-11T11:12:00+03:00

2025-06-11T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022107530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f470bf52494b69fe5c3f7cebc3c1925.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В центре Москвы пройдут работы по реставрации дома Моссельпрома, являющегося памятником конструктивизма, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Дом 2/10 в Калашном переулке является объектом культурного наследия регионального значения."В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов – знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, проект предусматривает ряд работ, в том числе в подъезде здания отреставрируют напольное покрытие из метлахской плитки, приведут в порядок лестничные ограждения с коваными элементами.Стены дома обработают антисептиком и покрасят, также будут отремонтированы балконы и прочие элементы здания.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что реставрацию фасадов дворца Дурасова в Люблине планируется завершить в этом году.

https://ria.ru/20250610/efimov-2021995750.html

https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы