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Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома
Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома - РИА Новости, 11.06.2025
Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома
В центре Москвы пройдут работы по реставрации дома Моссельпрома, являющегося памятником конструктивизма, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В центре Москвы пройдут работы по реставрации дома Моссельпрома, являющегося памятником конструктивизма, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Дом 2/10 в Калашном переулке является объектом культурного наследия регионального значения."В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов – знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, проект предусматривает ряд работ, в том числе в подъезде здания отреставрируют напольное покрытие из метлахской плитки, приведут в порядок лестничные ограждения с коваными элементами.Стены дома обработают антисептиком и покрасят, также будут отремонтированы балконы и прочие элементы здания.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что реставрацию фасадов дворца Дурасова в Люблине планируется завершить в этом году.
https://ria.ru/20250610/efimov-2021995750.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома
Ефимов: в центре Москвы отреставрируют дом Моссельпрома
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В центре Москвы пройдут работы по реставрации дома Моссельпрома, являющегося памятником конструктивизма, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Дом 2/10 в Калашном переулке является объектом культурного наследия регионального значения.
"В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов – знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, проект предусматривает ряд работ, в том числе в подъезде здания отреставрируют напольное покрытие из метлахской плитки, приведут в порядок лестничные ограждения с коваными элементами.
Стены дома обработают антисептиком и покрасят, также будут отремонтированы балконы и прочие элементы здания.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что реставрацию фасадов дворца Дурасова в Люблине планируется завершить в этом году.