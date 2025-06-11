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Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:17:00+03:00
2025-06-11T09:17:00+03:00
2025-06-11T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. "Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка", - написал Эбботт в соцсети X. Он напомнил, что мирные протесты законны, а нанесение вреда людям или ущерба собственности повлечет за собой задержания.
https://ria.ru/20250610/tehas-2022015841.html
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техас, в мире
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
Губернатор Техаса Эбботт объявил о размещении нацгвардии по всему штату