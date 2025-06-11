Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 11.06.2025 (обновлено: 09:22 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ebbott--2022168895.html
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:17:00+03:00
2025-06-11T09:22:00+03:00
техас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923353008_0:271:3071:1998_1920x0_80_0_0_1800260bd3a3e40d6521244c6a3796ff.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. "Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка", - написал Эбботт в соцсети X. Он напомнил, что мирные протесты законны, а нанесение вреда людям или ущерба собственности повлечет за собой задержания.
https://ria.ru/20250610/tehas-2022015841.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923353008_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_28835f80c1fe1fdfbea375f1b914f2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, в мире
Техас, В мире
Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату

Губернатор Техаса Эбботт объявил о размещении нацгвардии по всему штату

© AP Photo / Eric GayГубернатор Техаса Грег Эббот
Губернатор Техаса Грег Эббот - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Eric Gay
Губернатор Техаса Грег Эббот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка.
"Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка", - написал Эбботт в соцсети X.
Он напомнил, что мирные протесты законны, а нанесение вреда людям или ущерба собственности повлечет за собой задержания.
Участники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
Вчера, 14:36
 
ТехасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала