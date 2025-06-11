https://ria.ru/20250611/ebbott--2022168895.html

Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату

Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату - РИА Новости, 11.06.2025

Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату

Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:17:00+03:00

2025-06-11T09:17:00+03:00

2025-06-11T09:22:00+03:00

техас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923353008_0:271:3071:1998_1920x0_80_0_0_1800260bd3a3e40d6521244c6a3796ff.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт на фоне протестов заявил, что местная нацгвардия будет размещена по всему штату для обеспечения порядка. "Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка", - написал Эбботт в соцсети X. Он напомнил, что мирные протесты законны, а нанесение вреда людям или ущерба собственности повлечет за собой задержания.

https://ria.ru/20250610/tehas-2022015841.html

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

техас, в мире