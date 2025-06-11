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Госдума не поддержала увеличение пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 11.06.2025
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18:06 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/duma-2022334714.html
Госдума не поддержала увеличение пособия по уходу за ребенком
Госдума не поддержала увеличение пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 11.06.2025
Госдума не поддержала увеличение пособия по уходу за ребенком
Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40%... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:06:00+03:00
2025-06-11T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в январе. Изменения предлагалось внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Кроме того, предусматривалось установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Авторы законопроекта отмечали, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, решение демографических проблем является одним из важнейших направлений работы ЛДПР. По словам депутата, Россия девятый год продолжает терять население в результате естественной убыли. В феврале оно снова сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, родилось менее 200 тысяч младенцев, сказал он. Парламентарий отметил, что в некоторых регионах РФ спад числа родившихся оказался двузначным, и все это происходит несмотря на призывы рожать "едва ли не со школьной скамьи". "ЛДПР убеждена — для исправления демографической ситуации прежде всего нужно создать комфортные условия для семей с детьми, обеспечить им максимальную социальную защиту. Партия разработала целый пакет инициатив в этом направлении, в том числе по увеличению размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Будем добиваться принятия данной инициативы", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014224420.html
https://ria.ru/20250319/posobiya-1892305950.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Госдума не поддержала увеличение пособия по уходу за ребенком

Госдума отклонила проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в январе. Изменения предлагалось внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
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Кроме того, предусматривалось установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Авторы законопроекта отмечали, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, решение демографических проблем является одним из важнейших направлений работы ЛДПР.
По словам депутата, Россия девятый год продолжает терять население в результате естественной убыли. В феврале оно снова сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, родилось менее 200 тысяч младенцев, сказал он. Парламентарий отметил, что в некоторых регионах РФ спад числа родившихся оказался двузначным, и все это происходит несмотря на призывы рожать "едва ли не со школьной скамьи".
"ЛДПР убеждена — для исправления демографической ситуации прежде всего нужно создать комфортные условия для семей с детьми, обеспечить им максимальную социальную защиту. Партия разработала целый пакет инициатив в этом направлении, в том числе по увеличению размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Будем добиваться принятия данной инициативы", - заключил Слуцкий.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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