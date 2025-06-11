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В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу - РИА Новости, 11.06.2025
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14:28 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/duma-2022244993.html
В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу
В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу
Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:28:00+03:00
2025-06-11T14:28:00+03:00
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украина
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вячеслав володин
владимир васильев
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя ответ председателя ГД Вячеслава Володина президенту Бундестага ФРГ Юлии Клекнер. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма". "Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе. Все политические фракции (Государственной Думы) едины в том подходе, который продемонстрировал Вячеслав Викторович (Володин)", - сказал он журналистам. Парламентарий считает, что в такой ситуации парламент Германии вправе и должен посоветоваться с избирателями и спросить исполнительные власти, куда они ведут немецкий народ. "Сокращение в отраслях экономики, не только автомобильной, ведет уже понятно к рецессии, которую не остановить… Куда таким образом ведут людей немецкие политики, на войну? С Россией? ...Я думаю, что невозможность участвовать в межпарламентской деятельности, а нам не дают визы в те страны, которые занимают категоричную позицию в части поддержки киевского режима, во многом объясняет такую форму обращения председателя парламента России к президенту Бундестага… Поссориться легко, трудно выстраивать отношения", - сказал парламентарий. Васильев добавил, что своим обращением к президенту бундестага ФРГ Володин сделал шаг навстречу.
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Германия, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Единая Россия, В мире
В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу

Депутат Васильев: власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Васильев
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя ответ председателя ГД Вячеслава Володина президенту Бундестага ФРГ Юлии Клекнер.
Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
"Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе. Все политические фракции (Государственной Думы) едины в том подходе, который продемонстрировал Вячеслав Викторович (Володин)", - сказал он журналистам.
Парламентарий считает, что в такой ситуации парламент Германии вправе и должен посоветоваться с избирателями и спросить исполнительные власти, куда они ведут немецкий народ.
"Сокращение в отраслях экономики, не только автомобильной, ведет уже понятно к рецессии, которую не остановить… Куда таким образом ведут людей немецкие политики, на войну? С Россией? ...Я думаю, что невозможность участвовать в межпарламентской деятельности, а нам не дают визы в те страны, которые занимают категоричную позицию в части поддержки киевского режима, во многом объясняет такую форму обращения председателя парламента России к президенту Бундестага… Поссориться легко, трудно выстраивать отношения", - сказал парламентарий.
Васильев добавил, что своим обращением к президенту бундестага ФРГ Володин сделал шаг навстречу.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
09:55
 
ГерманияУкраинаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ВасильевВладимир ЗеленскийГосдума РФБундестаг ГерманииЕдиная РоссияВ мире
 
 
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