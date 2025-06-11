В Госдуме прокомментировали ответ Володина Бундестагу
Депутат Васильев: власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс
Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя ответ председателя ГД Вячеслава Володина президенту Бундестага ФРГ Юлии Клекнер.
Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
"Нелегитимная власть Украины втягивает другие страны в преступный процесс, который не остановится сам по себе. Все политические фракции (Государственной Думы) едины в том подходе, который продемонстрировал Вячеслав Викторович (Володин)", - сказал он журналистам.
Парламентарий считает, что в такой ситуации парламент Германии вправе и должен посоветоваться с избирателями и спросить исполнительные власти, куда они ведут немецкий народ.
"Сокращение в отраслях экономики, не только автомобильной, ведет уже понятно к рецессии, которую не остановить… Куда таким образом ведут людей немецкие политики, на войну? С Россией? ...Я думаю, что невозможность участвовать в межпарламентской деятельности, а нам не дают визы в те страны, которые занимают категоричную позицию в части поддержки киевского режима, во многом объясняет такую форму обращения председателя парламента России к президенту Бундестага… Поссориться легко, трудно выстраивать отношения", - сказал парламентарий.
Васильев добавил, что своим обращением к президенту бундестага ФРГ Володин сделал шаг навстречу.