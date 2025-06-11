https://ria.ru/20250611/droppery-2022306732.html

МВД предупредило дропперов о последствиях

МВД предупредило дропперов о последствиях - РИА Новости, 11.06.2025

МВД предупредило дропперов о последствиях

Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:00:00+03:00

2025-06-11T17:00:00+03:00

2025-06-11T17:00:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Правоохранители подчеркивают, что последствия для дропперов - лиц, помогающих мошенникам, предоставляющих им свои банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств - неизбежны. "Допросы и скамья подсудимых. Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме... Финансовая изоляция. Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке.... Цифровая изоляция. Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, дроппера ждут иски и долги, так как он несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета. При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни и здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется, отмечается в сообщении. "А если дроппер - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, россия, технологии