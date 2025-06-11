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МВД предупредило дропперов о последствиях - РИА Новости, 11.06.2025
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17:00 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/droppery-2022306732.html
МВД предупредило дропперов о последствиях
МВД предупредило дропперов о последствиях - РИА Новости, 11.06.2025
МВД предупредило дропперов о последствиях
Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:00:00+03:00
2025-06-11T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Правоохранители подчеркивают, что последствия для дропперов - лиц, помогающих мошенникам, предоставляющих им свои банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств - неизбежны. "Допросы и скамья подсудимых. Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме... Финансовая изоляция. Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке.... Цифровая изоляция. Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, дроппера ждут иски и долги, так как он несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета. При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни и здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется, отмечается в сообщении. "А если дроппер - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, россия, технологии
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Госдума РФ, Россия, Технологии
МВД предупредило дропперов о последствиях

МВД: дропперов ждет скамья подсудимых, иски долги и банкротство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители подчеркивают, что последствия для дропперов - лиц, помогающих мошенникам, предоставляющих им свои банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств - неизбежны.
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"Допросы и скамья подсудимых. Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме... Финансовая изоляция. Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке.... Цифровая изоляция. Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, дроппера ждут иски и долги, так как он несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета. При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни и здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется, отмечается в сообщении.
"А если дроппер - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей", - заключили в ведомстве.
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